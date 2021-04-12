  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç Teravih namazına her rekatta niyet edilir mi? Teravih namazı niyeti nasıl yapılır?
Oruç

Teravih namazına her rekatta niyet edilir mi? Teravih namazı niyeti nasıl yapılır?

Teravih namazında her dört rekatta niyet edilir mi? Teravih namazında her iki rekatta niyet edilir mi? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Peygamber Efendimizin’in (S.A.V) de kılınmasını tavsiye ettiği teravih namazına ilişkin olarak ”Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" dedi. Korona tedbirleri kapsamında teravih namazını evlerde kılacak olan Müslümanlar teravih namazına niyet nasıl olacağını merak ediyor. Peki teravih namazına her rekatta niyet edilir mi? Teravihe niyet nasıl yapılır? Teravih namazı niyeti nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-04-12 16:02:00 - 2021-04-12 16:02:40
Teravih namazına her rekatta niyet edilir mi? Teravih namazı niyeti nasıl yapılır?

Müslümanlar için çok ama çok kutsal olan, ayların sultanı on bir ayın sultanı Ramazan ayına kavuştura Rabbimize sonsuz şükürler olsun. 12 Nisan Pazartesi akşamı ilk teravih namazı ile manevi iklimin başlayacağı Ramazan ayınanın ilk sahuruda yine bu gece yani 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahura kalkılması sonucu başlayacak. Paylaşmak ayı da olan Ramazan ayının aşı rahmet ortası mağfiret sonu ise günahlardan affedilmedir. Ramazan ayına geçtiğimiz yılda olduğu gibi bu yıl da koronanın gölgesinde girilmekte. Salgın nedeniyle Ramazan ayı boyunca bir takım yasaklar da getirildi. 

Teravih namazı camilerde kılınacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" dedi. Erbaş "Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız." açıklamasını yaptı.

Teravih namazı tek niyetle kılınabilir mi?

Teravih namazına başlarken niyet ettikten sonra her selam verişte yeniden niyet etmenin şart olup olmadığı konusunda Hanefî âlimleri farklı görüşlere sahiptir. Tercih edilen görüşe göre teravih namazı bir bütün olduğundan her iki veya dört rekâtta selam verdikten sonra yeniden niyet etme zorunluluğu bulunmamaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahr, I, 294; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 130).

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal bildirisi sonrası harekete geçildi! Erdoğan'dan flaş talimat
Siyaset

Skandal bildirisi sonrası harekete geçildi! Erdoğan'dan flaş talimat

104 emekli amiralin darbe imalı skandal gece yarısı bildirisi sonrası harekete geçen hükümet, “rütbe sökme”nin kriterlerini değiştirmeyi gün..
Mahkemeden şoke eden karar! Dilipak böyle itiraz etti
Gündem

Mahkemeden şoke eden karar! Dilipak böyle itiraz etti

Antalya 1. Tüketici Mahkemesi’nde 6 Nisan 2020 tarihinde, Huawei ve Microsoft tarafından açılan davanın gerekçeli kararı yayınlandı. Abdurra..
Selvi yazdı... Bildirinin perde arkasında yatan WhatsApp gerçeği!
Gündem

Selvi yazdı... Bildirinin perde arkasında yatan WhatsApp gerçeği!

Vesayet yanlısı 104 emekli amiralin tartışmalara neden olan darbe imalı bildirisinin yankıları sürüyor. Abdulkadir Selvi, bugün hakim karşıs..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay