Teravih namazına her rekatta niyet edilir mi? Teravih namazı niyeti nasıl yapılır?

Teravih namazında her dört rekatta niyet edilir mi? Teravih namazında her iki rekatta niyet edilir mi? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Peygamber Efendimizin’in (S.A.V) de kılınmasını tavsiye ettiği teravih namazına ilişkin olarak ”Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" dedi. Korona tedbirleri kapsamında teravih namazını evlerde kılacak olan Müslümanlar teravih namazına niyet nasıl olacağını merak ediyor. Peki teravih namazına her rekatta niyet edilir mi? Teravihe niyet nasıl yapılır? Teravih namazı niyeti nasıl yapılır?