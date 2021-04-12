Teravih namazına her rekatta niyet edilir mi? Teravih namazı niyeti nasıl yapılır?

Müslümanlar için çok ama çok kutsal olan, ayların sultanı on bir ayın sultanı Ramazan ayına kavuştura Rabbimize sonsuz şükürler olsun. 12 Nisan Pazartesi akşamı ilk teravih namazı ile manevi iklimin başlayacağı Ramazan ayınanın ilk sahuruda yine bu gece yani 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahura kalkılması sonucu başlayacak. Paylaşmak ayı da olan Ramazan ayının aşı rahmet ortası mağfiret sonu ise günahlardan affedilmedir. Ramazan ayına geçtiğimiz yılda olduğu gibi bu yıl da koronanın gölgesinde girilmekte. Salgın nedeniyle Ramazan ayı boyunca bir takım yasaklar da getirildi.

Teravih namazı camilerde kılınacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" dedi. Erbaş "Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız." açıklamasını yaptı.

Teravih namazı tek niyetle kılınabilir mi?

Teravih namazına başlarken niyet ettikten sonra her selam verişte yeniden niyet etmenin şart olup olmadığı konusunda Hanefî âlimleri farklı görüşlere sahiptir. Tercih edilen görüşe göre teravih namazı bir bütün olduğundan her iki veya dört rekâtta selam verdikten sonra yeniden niyet etme zorunluluğu bulunmamaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahr, I, 294; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 130).