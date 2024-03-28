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Gündem Teravih kılınan caminin dibinde konser! Ekrem’den Ramazan’da vur patlasın çal oynasın
Gündem

Teravih kılınan caminin dibinde konser! Ekrem’den Ramazan’da vur patlasın çal oynasın

Yeniakit Publisher
2024-03-28 13:56:00 -

Dün gece Fatih’te, Şehzade Camii’nin hemen yanındaki Saraçhane Parkı’nda CHP’li İBB yönetimi, Ramazan eğlencesi adı altında konser etkinliği düzenledi.

 yeniakit.com.tr 

CHP zihniyetinin yaymaya çalıştığı seküler yaşam tarzının İslam’a, Müslümanlara ve değerlerimize karşı ne denli saygısız olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Fatih’te yaşanan rezalet, seçim süreçlerinde Müslüman olduğunu hatırlayıp Yasin suresi okuyan ve cami cami gezen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gerçek yüzünü yine ortaya koydu.

‘Ramazan’ konseri!

Dün gece Fatih Saraçhane Parkı’nda CHP’li İBB yönetimi tarafından sözde Ramazan etkinliği düzenlendi, mübarek ayın maneviyatını hiçe sayarcasına konser verdirildi.

Repertuar ayrıca tepkilere neden oldu. Yayınlanan videoda şarkıcının, “Bi' yerlerde şenlik olsa sebeplensek, eğlensek. Felekten bir gece çalsa…” dediği duyuldu.

Teravih umursanmadı

Şehzade Camii’nde Müslümanların ibadetini de umursamayan İmamoğlu’nun saz arkadaşları, yatsı ve teravih dinlemeden çalgıya devam edip rezilliği sürdürdü.
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