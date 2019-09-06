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Terasına yuva yapan kuş için tadilata ara verdi

Tadilat yaptırdığı dairesinin terasına yuva yapan güvercin ve yavruları için çalışmaları durduran Harun Uysal, kuşların bakımıyla da yakından ilgileniyor- Uysal:- "Yuva bozan olmayalım dedik, sonuçta bir güvercin de olsa, kuş da olsa bir yuva kurmaya çalışıyor"- "Kuşlar büyüyene kadar, uçana kadar da burayı açık tutup tadilatı bıraktık. Ondan sonra da kalan yerden inşaatımıza devam edeceğiz"

06 Eylül 2019 Cuma 11:10
Terasına yuva yapan kuş için tadilata ara verdi

ANKARA (AA) - MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Ankara'da tadilat yaptırdığı dairesinin terasına bir güvercinin yuva yapması ve yumurtalarını bırakması nedeniyle yaklaşık bir aydır çalışmalara ara veren Harun Uysal, yavru kuşların bakımıyla da yakından ilgileniyor.

Uysal, Çankaya'nın Çukurambar Mahallesi'ndeki bir apartmanın en üst katında bulunan ve tadilat yaptırdığı dairesininin terasındaki şömineye bir güvercinin yuva yaptığını ve yumurtalarını bıraktığını gördü.

Bir süre sonra dünyaya gözlerini açan güvercin yavrularının bakımıyla da yakından ilgilenen Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tadilata verdikleri kısa aranın ardından eve döndüklerinde terastaki şömineye bir güvercinin yaptığını ve 2 yumurtasını bıraktığını fark ettiklerini söyledi.

Uysal, güvercinin yumurtalarını korumak için yuva yaptığı yere gidip geldiğini ifade ederek, "Eğer inşaatımız devam ederse güvercinin buradan gideceğini düşündük. Yuva bozan olmayalım dedik, sonuçta bir güvercin de olsa, kuş da olsa bir yuva kurmaya çalışıyor ve buraya iki yumurtasını bırakmış. Bundan dolayı da terasımızdaki tadilat inşaatını durdurduk. Bir müddet sonra da yavrular yumurtalarından çıktı, dünyaya gözlerini açtı. Kuşlar büyüyene kadar, uçana kadar da burayı açık tutup tadilatı bıraktık. Ondan sonra da kalan yerden inşaatımıza devam edeceğiz." dedi.

- "Kendi evlatlarım gibi onlara değer veriyorum"

Güvercin ve yavrularının yaklaşık bir aydır burada olduğunu, bir ay daha bekleyeceklerini tahmin ettiklerini dile getiren Uysal, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 ay gibi bir süre bizi oyalamış olacak ama hiç önemli değil. Ne kadar zaman geçerse geçsin sonuçta bir can, bir yuva. Benim 3 evladım var, güvercinin de 2 evladı var. Kendi evlatlarım gibi onlara değer veriyorum, her gün sularını veriyorum, temizliğini yapıyorum, kendi ellerimle sularını içiriyorum. Böylelikle yaşamlarını sürdürüyorlar. Anne kuş buraya alıştı, insanlar geldiği zaman uçuyor ve karşı binanın camında bekliyor. İnsanlar gittikten sonra tekrar yuvasına dönüyor, yavrularıyla ilgileniyor.

Tüm insanların kuş da olsa, hayvan da olsa canlılara değer vermelerini istiyorum. Bir yuva gördükleri zaman yuva bozmasınlar, doğaya ve hayvanlara saygıları olsun. Hayvanlara saygımdan dolayı bu yuvanın devam etmesini istiyorum."

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:10
  1. güvercin
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  6. Yuva yapan kuş

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