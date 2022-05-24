Ter kokusunu ne önler? Kıyafetten ter kokusunu çıkarma yöntemleri! Ter kokusu önleyici himalaya tuz kullanın

İnsan vücudunda gelişen bazı toksinlerin de vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Egzersiz, heyecan, stres, fiziksel olarak yorgunluk, aşırı baharat tüketimi gibi durumlarda terleme miktarında artma görülebildiği gibi sıcak havalarda vücut ısı artışını düzenlemek için de terlemede artış görülür.

Ter kokusuna karşı doğal çözümler!

Kaya tuzu sabunu terlemeyi önler mi?

Tuz sabunu tamamen kaya tuzundan oluşmakta ve ter kokusunu önlüyor. Vücudun herhangi bir yerinde çıkan sivilce için de kullanılıyor ama yaz aylarında özellikle ter kokusunu önleme amaçlı tercih ediliyor.

Himalaya tuzu nedir, nasıl kullanılır?

Tuz insan vücudu açısından önemli bir besindir. Doğal yollarla gıdalardan insanın tuz ihtiyacı karşılanır. İhtiyaç giderilmediği zaman ise göl veya denizlerden elde edilen tuzlar tüketilir. Tuzun, yemek, deniz ve himalaya gibi çeşitleri bulunmaktadır.

84 mineral barındıran gıda maddesidir. Himalaya tuzu, Pakistan'ın Pencap bölgesinden çıkarılır. Genellikle pembemsi bir rengi bulunur. Mineral açısından zengin olan himalaya tuzu yüksek basınç altında kalarak kristalleşir. Dünyada en katıksız tuz olarak bilinen himalaya tuzu iyot, sodyum, kalsiyum ve fosfor açısından çok güçlüdür.

Himalaya tuzu faydaları nelerdir?

Astım tedavisinde tercih edilir. Havayı dengeler ve öksürük krizlerini önler.

Stresi yok eder.

Böbreklerdeki asitlerin temizlenmesini sağlar.

Antioksidan özelliği ile vücuttaki zararlı maddeleri atar.

Uykuyu düzene sokar. Himalaya tuzu lambası ile uykuya geçiş kolaylaşır.

Havadaki nemi dengeler ve bulunduğu yeri arındırır.

Metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermeye yardımcı olur.

İyot eksikliği guatr hastalığına neden olurdu. Düzenli tüketimi guatr riski de ortadan kaldırır.

Migren, kemik erimesi ve kireçlenmenin önüne geçer.

Tiroid bezlerinin düzenli çalışmasında etkilidir.

Burun tıkanıklığına iyi gelir. Sinüs yolunu açarak daha rahat nefes almayı sağlar. Sinüzit tedavisinde doğal çözümdür

Ölçülü ve az kullandığında tansiyon ideal dengede kalır.

Himalaya Tuzu Nasıl Kullanılır?

Himalaya tuzunu, sofralarda kullanılabilir. Ancak keskin olduğu için kullanım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Tansiyon hastaları ve kronik hastalar doktor tavsiyesi ile kullanabilir.

Himalaya tuzu cilde iyi gelir. Bu yüzden himalaya tuzu içeren ürünler kullanılabilir.

Bacaklardaki ve kaslardaki uyuşmayı ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Bunun için banyoda himalaya tuzu ayak detoksu olarak uygulanabilir. Küvet suyuna tuz dökülerek ve en az 20 dakika suyun içinde bekletilmesi gerekir.

Himalaya tuzundan elde edilen lambalar migren ağrılarına iyi gelir. Serotonin hormonunun salgılanmasını sağlar. Stres de alıcı özelliği vardır.

Himalaya tuz sabunu ter kokusunu önleyici olarak da kullanılmaktadır. Duştan sonra koltuk altı ve bütün vücuda uygulanılarak kullanılır.

Deriye ıslak uygulandığında, gün boyu çalışan tuz görünmez bir koruyucu tabaka bırakarak bakterilerin neden olduğu ter kokusunu önler ve cildinizin gözeneklerini tıkamadan taze ve temiz kalmasını sağlar. Himalaya Tuz Sabunu Koltuk altı deodorantları ve roolon yerine ter kokusunu önleyici olarak kullanılır.

Ter kokusunu ne önler?

Beyaz Sabun

1 kalıp beyaz sabun;

Bol miktarda su.

Özellikle de yaz aylarında terleme çok fazla olması sebebiyle koltuk altı kısmında terleme nedeniyle çok yoğun miktarda terleme ve bunun sonucunda da iz kalacaktır. Terleme sonucunda koltuk altı bölgesinde terleme yoğun olarak görülmesi durumunda yoğun miktarda koku olacak, bu durumda hem sizler hem de çevrenizdeki insanlar etkilenmesine neden olur. Böylesi bir durumda kalmaktan rahatsız olan kişiler evlerinde ter kokusunu beyaz renkli tişörtlerinden çıkartırken kokunun da bir an önce çıkmasını istiyorlar. Bu nedenle de beyaz sabun ile birlikte temizliğini yapmanız önerilmektedir. Tişörtlerin koltuk altı ıslatılmalı ve beyaz sabun ile birlikte yıkanmalıdır. Daha sonrasında ise bol su ile birlikte durulanarak kurutun. Bu işlem her giysinizi giyindikten sonra uygulamanız durumunda rahatsız edici kokudan kurtulmuş olacaksınız.

Sirke ve Soda

1 su bardağı sirke;

3 yemek kaşığı soda;

Bol miktarda su.

Ter kokusunu ve lekesini çıkarmak için evinizde güvenilir yöntemler arasında bulunan sirke ve soda karışımı ile birlikte hazırlayacak olduğunuz karışım ile birlikte tişörtlerinizi yıkamanız önerilmektedir. Bunun için öncelikle geniş bir leğen içerisine kaynar su konulmalı ve içerisine 3 yemek kaşığı miktarında çamaşır sodası koyduktan sonra ise bir su bardağı beyaz ve mayasız sirke koymanız gerekmektedir. Renkli olan sirkeler renk vererek özellikle de açık renkte olan tişörtlerinizde renk değişimi olmasına neden olur. Karıştırmalı ve içerisine çamaşırınızı koymanız gerekmektedir. Su ılık olana kadar bekleyin ve çamaşırınızın özellikle de ter izi olan bölgenin daha fazla yıkanması sonucunda çamaşırlarınızdan lekenin çıktığı gibi aynı zamanda da rahatsız edici olan ter kokusundan da kurtulmuş olacaksınız. Yıkama sonrasında ise bol su ile birlikte durulamanız gerekmektedir.

Sonrasında ise herhangi bir ısıtıcı içerisinde kurutmak yerine giysilerinize zarar gelmemesi için normal oda sıcaklığında ya da balkonunuza asarak kurutmanız önerilmektedir.

Limon Suyu ve Deterjan

1 yemek kaşığı çamaşır deterjanı;

1 su bardağı limon suyu;

2 tane orta büyüklükte limon;

Bol miktarda su.

Ter kokusunun giysilerinizden çıkarmanın en önemli yollarından bir tanesi de limon ile birlikte temizliğinin gerçekleşmesi olacaktır. Ter kokusunun olması durumunda aynı zamanda da lekenin olması da görülecektir. Böylesi bir durum içerisinde kalınması sonucunda kişilerin ilk olarak şu adımları izlemesi gerekmektedir. Limon ortadan ikiye kesilmeli ve çekirdeklerini çıkardıktan sonrasında hafif basınç uygulayıp koltuk altı kısmına sürmeniz gerekmektedir. Daha sonrasında ise 1 saat kadar bekletmeli ve lekeli olan kısma nüfuz edecek olduğundan lekenin ve kokunun çıkmasında etkili olur. Fakat ter kokusunun bazen keskin olduğu durumlarda ise çıkmasını engelleyecek olması sebebiyle sizlerin uygulayacak olduğunuz yöntemler arasında leğen içerisine sıcak su koymalı ve ardından içerisine çamaşır deterjanı ile birlikte limon suyu ekleyip az önce limon ile koltuk altı kısmını ovalamış olduğunuz giysiniz atılması gerekmektedir. Ardından ise kaynamış suyun içerisinde 1 saat kadar bekletmeli arada bir karıştırmanız gerekiyor. Sonrasında lekeye derinden işleyecek olması sebebiyle yıkamalı ve bol su ile birlikte duruladıktan sonra asarak kurutmalısınız.

Bu yöntem ile birlikte sizlerin ter kokusundan ve lekesinden rahatsız olduğunuz giysiniz gerekli temizliği yapmış olacaksınız.

Tuz ve Amonyak

4 yemek kaşığı tuz;

1 su bardağı amonyak;

Kaynar su;

Deterjan ve bol miktarda soğuk su.

Tuzun ve amonyak lekeler üzerinde son derece etkili olduğu gibi aynı zamanda da kokunun da çıkması konusunda çok etkili olması ile bilinmektedir. Bunun için yapacağınız ilk işlemin kaynamış suyun içerisine tuz atarak eritmek olacaktır. Ter kokusu genellikle sıcak havalar içerisinde ve insanların koltuk altında yoğun miktarda terleme olması sebebiyle bu bölgelerde gerçekleşmektedir. Böylesi bir durum ile karşı karşıya kaldığınız zaman kendinizden rahatsız olmamanız için yapacağınız ilk işlemin hazırlamış olduğunuz tuzlu suyu eşit miktarda lekenin ve kokunun geldiği bölgelere dökmek ve beklemek olacaktır. Tuzlu suyun derinden lekelere ve kokuya nüfuz ederek yok etmesini sağlayacak olması sebebiyle bir süre beklemeniz gerekmektedir. Yaklaşık olarak 1 saat boyunca beklemeli ve ardından ise bir leğen içerisine kaynar su ile doldurun. İçerisine bir miktar amonyak dökerek tuzlu su içerisinde bekletmiş olduğunuz tişörtünüzü içerisine koyun ve su ılık olana kadar beklemelisiniz. Su ılık olana kadar arada sırada karıştırmanız her zaman için önerilmektedir. Ardından ise sizlerin deterjan atarak suyun içerisine köpürtmeli ve çamaşırınızı elde yıkayın. Lekenin tam olarak çıktığını fark edene kadar yıkamayı sürdürmeniz gerekmektedir. Leke ve koku çıktıktan sonra bol suyun altında giysinizi durulamalı ve kuruması için asmanız gerekmektedir.