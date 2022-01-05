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Kadın - Aile Tepside içli köfte tarifi | Tepside içli köfte nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Tepside içli köfte tarifi | Tepside içli köfte nasıl yapılır?

Tam ölçülü tepside içli köfte tarifi | içli köfte hazırlamak hem zaman hem de maharet ister... Bu sebeple leziz olduğu kadar pratik bir tarif arayanlar 'Tepside içli köfte olur mu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, tepside içli köfte için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2022-01-05 16:23:00 -
Tepside içli köfte tarifi | Tepside içli köfte nasıl yapılır?

Hem pratik hem de leziz bir tarif arıyorsanız tepside içli köfte tarifini deneyebilirsiniz.

Tepside içli köfte tarifi

Malzemeler:

  • 4 su bardağı ince bulgur
  • 2 su bardağı un
  • 3 adet haşlanmış patates
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • 3 su bardağı su

İç malzemeler:

  • 4 adet soğan
  • 400 gram yağlı kıyma
  • Yarım yemek kaşığı domates salçası
  • Yarım yemek kaşığı biber salçası
  • Yarım demet maydanoz
  • 4 yemek kaşığı sıvıyağ
  • Karabiber
  • Kimyon
  • Tuz
  • Yenibahar
  • Pul biber
  • Dövülmüş ceviz

Üzeri için:

  • 50 gram tereyağı

Tepside içli köfte nasıl yapılır?

Derin bir kaseye bulguru ve 3 su bardağı sıcak suyu alın. Kasenin ağzını kapatın ve bulgurun suyu çekmesini bekleyin.

Ardından haşlanan patatesleri soyup bulgurun içine atın.

Kaseye un, salça ve tuzu ekleyin. Azar azar su ekleyerek köfte kıvamı elde etmeye çalışın.

Cam bir tepsiye hamurdan kopardığınız parçaları yayın.

İç har malzemelerini bir tavada pişirin.

Ardından iç harcı tepsiye boşaltın.

Kalan hamurdan parçalar alın ve tepsinin üzerini tamamen kapatın.

İçli köftenizi fırına atmadan dilimleyin.

Her bir dilimin üzerine bir miktar tereyağı bırakın.

İçli köftenin üzerine yağlı kağıt serin ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına ürün.

Yaklaşık 30-35 dakikada içli köfteniz pişecektir. Son 5 dakikasında yağlı kağıdı almayı ihmal etmeyin.

Afiyet olsun.

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