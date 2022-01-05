Tepside içli köfte tarifi | Tepside içli köfte nasıl yapılır?

Tam ölçülü tepside içli köfte tarifi | içli köfte hazırlamak hem zaman hem de maharet ister... Bu sebeple leziz olduğu kadar pratik bir tarif arayanlar 'Tepside içli köfte olur mu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, tepside içli köfte için hangi malzemeler gerekli?