Tepkilere dayanamayan Erol Mütercimler kararını duyurdu! İstifa etti
İmam Hatiplileri hedef alan ve sonrasında tepkileri kaldıramayan laikçi Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi’ndeki görevinden istifa etti.
Dindar nesiller yetiştiren İmam Hatiplere kin kusmayı adet edinen geri kafalı laikçi Erol Mütercimler isimli yazar ile ilgili yeni gelişme yaşandı.
‘İmam Hatip’ten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız’ diyerek İmam Hatiplere saldıran Erol Mütercimler Haliç Üniversitesi’ndeki görevinden istifa ettiği bildirildi.
Haliç Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Erol Mütercimler’e Haliç Üniversitesi de soruşturma başlatmıştı.
‘İmam hatip mezunu olan yüzlerce öğrencim oldu. İmam hatip okulları bir Cumhuriyet projesidir’ diyen Mütercimler, tepkilere dayanamayarak özür dileyeceğini açıklamıştı.
Skandal sözleri sonrası Mütercimler’in hakkında soruşturma başlatılmıştı.