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Teknoloji Tepkiler dinmek bilmiyor! WhatsApp'tan yeni açıklama
Teknoloji

Tepkiler dinmek bilmiyor! WhatsApp'tan yeni açıklama

Gizlilik sözleşmesi nedeniyle tepkilerin odağında olan WhatsApp'tan yeni bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 09:56:00 - 2021-01-14 10:41:00
Tepkiler dinmek bilmiyor! WhatsApp'tan yeni açıklama

Sosyal medya platformu Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp kullanıcılarına dikte ettiği yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle tepkilerin hedefi haline gelmiş durumda.

NTVden İlker Koçaş'ın haberine göre verilerini Facebook ile paylaşmayan WhatsApp kullanıcılarına yasak getirmeye hazırlanıyor. Konu ile ilgili mesajlaşma platformundan yeni bir açıklama yapıldı.

9to5Mac’e konuşan bir Whatsapp yetkilisi söz konusu adım sonrası nelerin değişeceğini açıkladı.

Facebook ve WhatApp’ın kullanıcıların yazışmalarını okuyamadığının bir kez daha altını çizen sözcü, gelecekte şirketlere Facebook tarafından güvenli hosting hizmetleri sunulacağını belirtti.

Açıklamada “Gelecekte şirketler müşterileriyle WhatsApp üzerinden yazışabilecek, sorulara yanıt verecek, fatura gibi faydalı kayıtları yollayabilecek” ifadelerine yer verildi. Başka bir deyişle şirket tıpkı şirketlerden aldığımız SMS’ler gibi WhatsApp üzerinden çoğu zaman istenmeyen mesajlar almamıza imkan sağlayacak.

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