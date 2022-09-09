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Gündem Tepkiler çığ gibi büyüyor! 150 STK harekete geçti: Aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de!
Gündem

Tepkiler çığ gibi büyüyor! 150 STK harekete geçti: Aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de!

LGBT lobisinin sapkınlığına karşı mücadele için 150 STK sahaya inmeye hazırlanıyor. Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu "Aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de" sloganıyla miting düzenleyecek.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 23:57:00 - 2022-09-10 00:10:56
Tepkiler çığ gibi büyüyor! 150 STK harekete geçti: Aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de!

 yeniakit.com.tr 

Birçok STK'nin birleşmesiyle kurulan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu'nun organizasyonunda LGBT sapkınlığının dayatılmasına tepki mitingi gerçekleştirilecek. 

Sapkınlığa 'dur' denilecek

Yaklaşık 150 sivil toplum kuruluşunun 18 Eylül'de "Aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de" sloganıyla Saraçhane'de düzenleyeceği mitingte, küreselci lobilerin LGBT dayatmasına tepki gösterilecek. 

LGBT sapkınlığı her alanda dayatılıyor

Son yıllarda Türkiye ve dünyada küreselci şeytanların fonladığı LGBT faaliyetlerinin hız kazandığı belirtilirken, meşrulaştırılmak istenen LGBT sapkınlığı, sinemadan reklamlara, kitaplardan bilgisayar oyunlarına, sanatçılardan sporculara kadar her kesim ve her türlü kitle iletişim aracıyla dayatılmaya çalışılıyor. 

Kısa sürede 150 bin imza toplanmıştı

Birçok STK'nin birleşmesiyle kurdukları Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu olarak küreselci lobiler tarafından fonlanan LGBT dernek ve yapılanmalarının kapatılması, propaganda faaliyetlerinin yasaklanması için ayrıca imza kampanyası düzenlenmesinin ardından kısa sürede 150 bin imza toplanmıştı.

Dijital faşizmin son örneği: Youtube'dan LGBT dayatması!

Diğer taraftan son olarak 'dijital faşizm'i gözler önüne seren ve dayatmada bulunan YouTube, Yeni Şafak’ın bilim adamlarıyla hazırladığı ""Eşcinsellik doğuştandır" yalanı nasıl ortaya çıktı?" başlıklı LGBT dosyasını 'nefret söylemi' gerekçesiyle kaldırmış ve yayın mecrasına 7 gün ceza vermişti.

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