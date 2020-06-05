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Gündem

Tepki yağıyor! Saadet Partisi'nden skandal açıklama

Haklarında kesinleşmiş yargı kararları olduğu gerekçesiyle 3 milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesinin ardından Saadet Partisi'nden skandal bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 22:37:00 -
Tepki yağıyor! Saadet Partisi'nden skandal açıklama

Haklarında kesinleşmiş yargı kararları olduğu gerekçesiyle 3 milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesinin ardından Saadet Partisi'nden skandal bir açıklama yapıldı.

Saadet Partisi, yayınladığı basın açıklamasında, terör örgütü PKK'nın savunuculuğunu yapan KCK Ana Davası sanığı HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, MİT TIR’ları görüntülerini FETÖ firarisi vatan haini Can Dündar'a ileten CHP'li Enis Berberoğlu ve KCK Ana Davası’nda yargılanan HDP'li vekil Musa Farisoğulları'nın vekilliğinin düşürülmesinin hukuki değil siyasi olduğunu iddia ederek büyük bir skandala imza attı.

Bunun Meclis'e darbe olduğunu ileri süren Saadet Partisi, sürecin endişe verici olduğunu savundu.

Saadet Partisi'nin skandal açıklamasına sosyal medyadan tepki yağıyor.

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Yorumlar

Murtaza

Yazık........
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Tr.

Bu adam Kraliçenin adamı....
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