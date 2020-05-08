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Gündem

Tepki yağıyor! HDP'li belediyeden skandal

HDP'li Kars Belediyesinin, üzerinde Türk bayrağı ve M. Kemal resminin bulunduğu eski tabloları tuvalete koyduğu fotoğrafların sosyal medyaya yansıması büyük tepki topladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 21:16:00 -
Tepki yağıyor! HDP'li belediyeden skandal

HDP'li Ayhan Bilgen'in başkanlığındaki Kars Belediyesi'nde skandal bir olay yaşandı. Üzerinde Türk bayrağı ve M. Kemal portresi bulunan eski tabelalar, tuvalete konuldu.

Görüntülere tepki yağdı!

Çirkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin yönetimindeki belediyede Türk bayrağına yönelik yapılan bu saygısızlık karşısında soruşturma açılması bekleniyor.

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Yorumlar

sukru

Ortağınızla gurur duyun .
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Chp

Mansur da bizi görecek mi???
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