Tepki yağıyor! HDP'li belediyeden skandal
HDP'li Kars Belediyesinin, üzerinde Türk bayrağı ve M. Kemal resminin bulunduğu eski tabloları tuvalete koyduğu fotoğrafların sosyal medyaya yansıması büyük tepki topladı.
HDP'li Ayhan Bilgen'in başkanlığındaki Kars Belediyesi'nde skandal bir olay yaşandı. Üzerinde Türk bayrağı ve M. Kemal portresi bulunan eski tabelalar, tuvalete konuldu.
Görüntülere tepki yağdı!
Çirkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin yönetimindeki belediyede Türk bayrağına yönelik yapılan bu saygısızlık karşısında soruşturma açılması bekleniyor.