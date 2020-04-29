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Gündem

Tepki gösterdi: İslam dinine 'çağlar öncesinden kalmış' demek...

Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Ankara ve İzmir barolarının, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamalarının, mensubu bulundukları milletin değerleriyle örtüşen bir tarafı olmadığını belirtti.

2020-04-29 18:21:00 -
Tepki gösterdi: İslam dinine 'çağlar öncesinden kalmış' demek...

Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Ankara ve İzmir barolarının, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamalarının, mensubu bulundukları milletin değerleriyle örtüşen bir tarafı olmadığını belirtti.

Pakdil yaptığı yazılı açıklamada, Ankara ve İzmir barolarının açıklamalarının, Diyanet İşleri Başkanı'nın şahsında dini değerleri hedef aldığına işaret etti.

Türkiye'nin, bütün inançlara saygılı ve hukukun üstünlüğü ilkesini benimseyen bir devlet olduğunu vurgulayan Pakdil, "Milletimizin inanç değerlerinin kaynağı da insanlığın çok büyük bir kısmının mensubu olduğu İslam dinidir. Milletimizin dini değerlerini 'çağlar öncesinden kalmış' olarak ifade etmek son derece yersizdir." ifadelerini kullandı.

Pakdil, baroların açıklamalarının, mensubu bulundukları milletin değerleriyle örtüşen bir tarafı olmadığını, bu açıklamanın hukuk temsilcisi olması gereken barolardan gelmesinin de ziyadesiyle üzüntü verici olduğunu kaydetti.

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Yorumlar

hizipsavar

islama dil uzatma cürretni gösteren .....siz .....suzlar. elebet bir güb siizn içinde adalet gelecek. o sonuçları öyle kesin bir gündür ki saklanacağınız çürük bir yaprak bile olmayacak.
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