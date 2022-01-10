Tepki çeken video ‘zaman ayarlı’ provokasyon çıktı!

ODA TV'nin yeniymiş gibi servis ettiği olayın geçtiğimiz 29 Ekim'de gerçekleştiği, Kabataş Lisesi'nde değil, İstanbul Sarıyer Belediyesi'ne ait yurtta gerçekleştiği ortaya çıktı.

Yurtta kalan öğrencilerin Kabataş Lisesi öğrencileri olduğu öğrenilirken, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de konuyla ilgili müfettiş görevlendirdiği öğrenildi. Olayın provokasyon olduğu, aylar önce yaşanmış olmasına karşın, videonun özellikle ODA TV tarafından, CHP'nin Kur'an kurslarını hedef alan açıklamalarıyla aynı süreçte servis edildiği belirtiyor.