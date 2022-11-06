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Teknoloji Tepki çeken uygulama başladı! Twitter'a istenmeyen güncelleme geldi
Teknoloji

Tepki çeken uygulama başladı! Twitter'a istenmeyen güncelleme geldi

Twitter, mavi tik için 8 dolar ücret almaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 10:54:00 -
Tepki çeken uygulama başladı! Twitter'a istenmeyen güncelleme geldi

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

Ünlü milyarder, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devini satın aldığını resmen açıkladı ve hızlıca çalışmalara başladı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, artık ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini aylık 8 dolar karşılığında verecek.

Twitter, mavi tik sahibi olmak isteyenlerden 8 dolar ücret almaya başlamak için iOS uygulamasını güncelledi.

Apple iOS cihazlarına yapılan bir güncellemede Twitter, ayda 7,99 dolara "şimdi kaydolanların" kullanıcı adlarının yanında "tıpkı takip ettiğiniz ünlüler, şirketler ve politikacılar gibi" mavi onay işareti alabileceğini söyledi.

iOS bildirimine göre, güncellemedeki diğer avantajlar arasında yüzde 50 daha az reklam görme, Twitter'da daha uzun videolar yayınlama ve kaliteli içerik için öncelik sıralaması yer alıyor. Öte yandan Twitter Blue, henüz ülkemizde kullanıma sunulmadı.

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