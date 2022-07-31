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Gündem Tepki çeken ibadet sözleri! Teşhirci şarkıcı Hatice "yuh" dedirtti
Gündem

Tepki çeken ibadet sözleri! Teşhirci şarkıcı Hatice "yuh" dedirtti

Teşhirci şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa yazdığı açıklama ile tepkileri üzerine topladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 13:24:00 -
Tepki çeken ibadet sözleri! Teşhirci şarkıcı Hatice "yuh" dedirtti

Teşhirci şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa yazdığı açıklama ile tepkileri üzerine topladı.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Hatice, yine sosyal medyanın dilindeydi. Spor yaparken bir fotoğraf çekip Instagram hesabından paylaşan Hatice, fotoğrafın üzerine ise "Spor ibadettir. Hayırlı cumartesiler" şeklinde saçma sapan bir mesaj yazdı. 

Hatice'nin bu mesajına kısa sürede sosyal medya kullanıcıları ibadetle alay ettiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

 

 

 

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