Tepki çeken açıklama: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik

İsrail'deki sağcı Zehut (Kimlik) Partisi Başkanı ve eski Meclis Başkan Yardımcısı Moshe Feiglin, Beyrut Limanı'nda meydana gelen, çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan patlamadan memnuniyet duyduğunu belirterek büyük tepki çekti.

Feiglin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgililer günü (İbrani takviminde 4-5 Ağustos) onuruna, Beyrut Limanı'nda muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik. Bu cehennemin bize roket olarak düşeceğini biliyor muydun? " şeklinde tepki toplayan ifadeler kullandı.

Kendisinin patlayıcılar konusunda biraz bilgisi olduğunu belirten Feiglin, şunları kaydetti:

"Tanık olduğum en büyük patlama 2,5 ton TNT patlayıcısının infilakı idi. Dün Beyrut Limanı'nda gördüğümüz ise bundan çok daha fazlasıydı ki küçük bir nükleer bomba gibi yıkıcı etkisi vardı."

Patlamanın "gerçek bir şükür günü" olduğunu ileri süren Feiglin, "Sevgililer günü onuruna bu harika kutlamayı düzenleyen gerçek kahramanlara teşekkür ederiz" şeklinde skandal ifadelerde bulundu.

Feiglin, 2013-2015 yıllarında Meclis'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likut Partisi'ni temsil etmişti. Feiglin'in partisi Zehut son seçimde ise barajı geçememişti.