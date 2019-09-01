Tepebaşı’nda geri dönüşüm bilinci aşılanıyor

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, ambalaj atıkları ve bitkisel atık yağlar konusunda ilçedeki işletmelerde denetim ve bilgilendirme çalışmalarına başladı.

Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, çevresel sorunların en önemli etkenlerinden olan atık probleminin önüne geçebilmek adına, gerek mahallelerde vatandaşlara yönelik gerekse de ilçedeki gıda işletmelerinde, denetim, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereğince bitkisel yağ tüketen işletmeler, bu yağların toplanması için çevre lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile yıllık sözleşme yapmakla yükümlü olduğu için, yetkililer tarafından sözleşmeler kontrol edilerek sözleşmesi olmayan firmalara gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. Ayrıca ambalaj atıklarını yemek atıklarıyla karıştıran, ayrı toplamayan işletmelere de bilgilendirme yapılarak, gereğinin yapılması hususunda işletmeler yönlendiriliyor. 25 işletme ziyaret edilerek, bahse konu hususlar konusunda bilgilendirildi.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, 2010 yılından bu yana atık yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması ve ilerleme katedilebilmesi için düzenli aralıklarla bu tür denetim ve bilgilendirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yetkililer, ayrıca denetimler sayesinde ilçede bitkisel atık yağ çıkaran işletmelere yönelik bilgileri revize ettiklerini ve işletmelerin atıklar konusunda daha doğru ve bilinçli hareket etmelerinin sağlandığını bildirdi.