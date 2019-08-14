0553 313 94 23

Tepebaşı Belediyesi üreticiye destek olmaya devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Sakintepe Soğuk Hava Deposu, üreticilere mahsullerinin muhafaza edilmesi noktasında büyük bir kolaylık sağlamaya devam ediyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:12
Tepebaşı Belediyesi üreticiye destek olmaya devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Sakintepe Soğuk Hava Deposu, üreticilere mahsullerinin muhafaza edilmesi noktasında büyük bir kolaylık sağlamaya devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi, hizmete sunduğu bin metreküp kapasiteli soğuk hava deposuyla üreticilerin emeğine sahip çıkıyor. Geçen yıl içinde 500 ton yaş sebze ve meyve muhafaza edilen depoda; karnabahar, brokoli, kırmızı lahana, kırmızı pancar, domates, biber, patlıcan, erik, salatalık, Çin marulu, taze fasulye, armut, elma, nar, havuç, kuşkonmaz, kabak, turp, kıvırcık marul, roka, maydanoz, tere ve dereotu gibi birçok ürün saklanıyor. Depo öte yandan geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda ki 4 günlük süreçte; 10 bin adet dereotu, 2 bin 500 kilogram brokoli, 4 bin kilogram kırmızıbiber, 3 bin kilogram dolmalık biber, 6 bin kilogram lahana, 3 bin adet reyhan, 3 bin adet kişniş ve 10 bin kilogram da karnabaharı muhafaza ederek üreticilere destek oldu. Böylelikle üreticilerin büyük emeklerle ürettiği ürünler, serbest piyasa şartlarındaki fiyat dalgalanmalarından olumsuz etkilenmezken; hijyen ve teknoloji açısından da birinci sınıf hizmet veren depoda ilk günkü tazeliğini koruyor. Bayram süresince Sakintepe Soğuk Hava Deposu’nda muhafaza edilen söz konusu ürünler de başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde tüketici ile buluşturuluyor.


Konu hakkında bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan soğuk hava deposu, üreticilerimiz açısından son derece faydalı. Burada muhafaza edilen tonlarca sebze, meyve ve yeşillik sağlık ile korunarak üreticimizin, piyasa şartlarından olumsuz etkilenmesinin önüne geçiyor. Üreticilere her alanda destek verdiği ve emeklerine sahip çıktığı için Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu.


"Üreticinin emeği değer kazanıyor"


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise soğuk hava deposunun faaliyetleri hakkındaki konuşmasında, "Üreticilerimizin büyük emeklerle ürettiği ürünlere, serbest piyasa şartlarının olumsuz yansımaları, soğuk hava deposunun kullanımı sayesinde kontrol edebilir hale geldi. Tepebaşı ve komşu bölgelerden gelen üreticiler, yılın 12 ayı soğuk hava deposunu kullanabiliyor. Böylelikle tarladan çıkan ürünler, satış aşamasına kadar tazeliğini ve değerini muhafaza edebiliyor. Soğuk hava deposunun aktif kullanımı ile yerel üreticinin yanında olması büyük önem taşıyor. Bölgedeki yerel ve küçük ölçekli üreticinin ürünü, soğuk hava depo kullanımı ile beraber daha fazla değer kazanıyor. Tepebaşı Belediyesi olarak üreticimize, elimizden gelen desteği sunmaya devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya’ya Endonezyalı gelin
    1. Malatya’ya Endonezyalı gelin
    2. Prof. Dr. Bektaş: “Doğu Karadeniz’de..
    3. Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
    4. İngiltere’de evlerine 3 yılda 17 kez..
    5. Fidel Castro Fotoğraf Sergisi açıldı
    6. 'Beşiktaş yenilmeyecek takım değil'
    7. 300 metrelik uçurumdan düşen genç..
    8. Trabzonspor'un 127. Avrupa sınavına..
    9. Diyarbakırlı vatandaşlardan Hayvan..
    10. Cani baba, kızını ne hale getirdi
    11. Erzincan’da tatilciler serinlemek için..
    12. Yunanistan'daki yangına Avrupa'dan..
    13. Marka başvurusu 61 bini geçti
    14. Şahin: Gereksiz bilirkişi masrafları..
    15. Bakan Özlü, AK Parti’nin kuruluş..
    16. Bakanlık 2,5 milyon ürünün ithalatına..
    17. Pakistan Cumhurbaşkanından Hindistan'a..
    18. Nafakazedeye şimdi de icra zulmü
    19. Adıyaman’da otomobil kurşunlandı
    20. Başkan Sekmen: “Ak Parti demek millet..
    21. Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18. yıl mesajı
    23. Terim’den Onyekuru’ya: ’İyi şanslar..
    24. Van Gölü kıyısında ‘Ahlat Şiirleri ve..
    25. Çömlek ustasının tarihe bıraktığı 1800..
    26. Kurban Bayramı Tepabaşı’nda huzur..
    27. Mesut kendini Kangal'a emanet etti
    28. Sıcaktan bunalan havuzda serinledi
    29. Tepebaşı Belediyesi üreticiye destek..
    30. Başkan Ataç’a ziyaretler sürüyor
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan