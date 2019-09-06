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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç Etiyopya’da

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

06 Eylül 2019 Cuma 15:15
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç Etiyopya’da

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 14. İnsan Yerleşimleri Küresel Forumu’na katılmak üzere Etiyopya’ya gitti.


İnsan Yerleşimleri Küresel Forumu, Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, Dünya Kentsel Platformu ve diğer organizasyon işbirlikçileri tarafından, 5-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen 14. İnsan Yerleşimleri Küresel Forumu’nda, Sürdürülebilir Kentler ve İnsan Yerleşimleri “Küresel Akıllı Kent Modeli” kategorisinde Remourban - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi’ni anlatacak olan Başkan Ataç, ülkede temaslarda da bulunuyor. Bu kapsamda Etiyopya ve Afrika Birliği’nin başkenti olan Addis Ababa’da bulunan Türk Büyükelçiliği’ni ziyaret eden Başkan Ataç’a Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları Melih Savaş ve Fikriye Güven Zaptiye’nin yanı sıra AK Parti’li Belediye Meclis üyesi Meliha Çelik ve MHP’li Belediye Meclis üyesi Eyyüp Yılmaz ile Remourban Proje Koordinatörü Murat Aksu da eşlik etti.


Başkan Ataç ve beraberindekiler, büyükelçilik ziyaretinde Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, Addis Ababa Büyükelçiliği Müsteşarı Evren Müderrisoğlu, Addis Ababa Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Sedat Erdoğdu ve Addis Ababa Büyükelçiliği Ataşesi Gülay Eroğlu ile bir araya geldi. Buluşmada ise Addis Ababa ile Eskişehir’in ticari ve kültürel gelişme ve karşılıklı fırsatların değerlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.


"Etiyopya’nın en çok ticaret yaptığı ülkeler sıralamasında Türkiye 2. sırada"


Ticari ve kültürel gelişmenin sağlanması adına verimli bir ziyaret gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Ataç, “Afrika Birliği’nin de başkenti olan Addis Ababa’da büyükelçiliğimizi ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Buraya 52 ülke ve 500’den fazla katılımcı ile gerçekleştirilen 14. İnsan Yerleşimleri Küresel Forumu’na katılmak üzere geldik ve bugün de büyükelçiliğimizdeyiz. Addis Ababa ile Eskişehir arasındaki ticari ve kültürel işbirliğini artıracak adımlar atmaya hazırız. Zaten burasının en çok ticaret yaptığı ülkeler sıralamasında, Türkiye 2. sırada ve bu da bizim için olumlu bir durum. Buradaki temaslarımız bu güzel amaçlar doğrultusunda son derece verimli geçiyor. Uluslararası mecrada kentimizi temsil ederek olası işbirlikleri ve orta çalışmalara fırsat oluşturmaktan gurur ve onur duyuyoruz zira Eskişehir’imiz her şeyin en iyisine layık. Sayın BüyükelçimizYaprak Alp Hanımefendi’ye ve diğer yetkililerimize de gösterdikleri alakadan ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.


Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp de Başkan Ataç ve konuklarının ziyaretinden ötürü duyduğu mutluluğu ifade ederek ticari ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi adına işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. Buluşma, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:15
  1. kültür
  2. fotoğraf

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