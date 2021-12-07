Teoman Duralı kimdir? Şaban Teoman Duralı hastalığı neydi?

Şaban Teoman Duralı kimdir? Türk felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı vefat etti. Son olarak TRT2 ekranlarında 'Felsefe Söyleşileri' programını yapan Teoman Duralı 74 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman Duralı kimdir?

Felsefeci, akademisyen, profesör. 7 Şubat 1947 Kozlu / Zonguldak doğumlu. Tam adı Teoman Şaban Duralı. Zonguldak’ta başladığı ilköğrenimini Ankara’da tamamladı ve ortaöğrenimini Ankara TED Kolejinde yaptı. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü (1973) bitirdi. 1975 yılında aynı üniversitenin Felsefe Bölümünde asistan olarak çalışmaya başladı. “Biyoloji Felsefesine Dair” teziyle felsefe doktoru (1977) oldu. 1978 yılında NATO bursuyla Paris’te biyo-teknoloji seminerlerine katıldı. 1982 yılında yardımcı doçent, aynı yıl biyoloji felsefesi üzerine verdiği tezle doçent, 1988 yılında profesör oldu.

1992-93 yıllarında Kuala Lumpur/Malezya’da, 1994 ve 2003 yıllarında Viyana Üniversitesi Bilim Felsefesi Bölümünde, 1995-97 ve 1999 yıllarında ISTAT (Kuala Lumpur)’da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Yurtdışında değişik zamanlarda inceleme ve araştırma gezileri yaptı. Yurtiçinde ise, asıl görev yeri olan İstanbul Üniversitesinden başka, pek çok üniversitede değişik alanlarda dersler ve konferanslar verdi. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı oldu.

Türkçe, İngilizce ve çeviri makalelerini Felsefe Arkivi, Yazı, Bilim Dergisi, Türk Kültürü, Forum, 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, İlim ve Sanat, Felsefe Konuşmaları, Milli Kültür, Bilim-Felsefe-Tarih, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Yıllığı, Yeni Toplum, Turkish Daily News, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Bülteni, Dergâh, Diplomatik, Yeni Şafak, Zaman, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, NQP Türkiye, Gerçek Hayat, İstanbul’daki Anadolu, Eğitimbilim, Altınoluk, Umran, Kutadgubilig dergi, gazete ve yıllıklarında yayımladı.

2000 yılında Çağdaş Küresel Medeniyet adlı çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği İnceleme Ödülünü aldı.

Şaban Teoman Duralı eserleri

- Canlılar Sorununa Giriş / Biyoloji Felsefesiyle İlgili Çalışmalar (1982)

- Biyoloji Felsefesi / Canlı ve Kültür Sorunlarını Araştırma Alanı (1992)

- Aristoteles’te Bilim ve Canlılar Sorunu (1995)

- Yeniçağ Avrupa Medeniyetinden Çağdaş İngiliz-Yahudi Medeniyetine (1996)

- A New System of Philosophy-Science frol the Biological Standpoint (1996)

- Felsefe-Bilime Giriş (1998)

- Çağdaş Küresel Medeniyet / Anlamı-Gelişimi-Konumu (2000)

- Çağdaş Küresel Medeniyet (2006), Aristoteles’te Bilim ve Canlılar Sorunu (2007)

- A New System of Philosophy-Science from the Biological Standpoint, Sorun Nedir, Sorun Çağının Anatomisi – Çağımızın Felsefece Teşrihi (Derleyen ve Yayına Hazırlayan: Mehmet Sabri Genç, 2009)

- Omurgasızlaştırılmış Türklük (2013).