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Teniste bahis şikesine karşı İspanya'da operasyon

Operasyonda tenis maçlarıyla ilgili bahis oyunlarında şike yaptıkları suçlamasıyla 15 kişi gözaltına alındı

10 Ocak 2019 Perşembe 15:06
Teniste bahis şikesine karşı İspanya'da operasyon

MADRİD (AA) - İspanya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tenis maçlarıyla ilgili bahis oyunlarında şike yaptıkları suçlamasıyla 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Jandarma kaynaklarına dayandırılarak İspanyol basınında yer alan haberlerde, ITF Futures ve Challenger kategorilerinde oynanan profesyonel tenis maçlarıyla bağlantılı bahis oyunlarında şike yapan bir örgütün ortaya çıkarıldığı belirtildi. "Bitures" adı verilen operasyon kapsamında aralarında Katalan tenisçi Marc Fornell'in de olduğu 15 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Ayrıca 28'i profesyonel tenisçi olmak üzere 83 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğü, ismi verilmeyen ancak son ABD Açık Tenis Turnuvası'na katıldığı bilgisi verilen bir tenisçinin de soruşturulanlar arasında olduğu ifade edildi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 15:06
  1. spor bahis oyunları
  2. tenis
  3. tenis maçlarında şike

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