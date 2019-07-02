0553 313 94 23

Tenis: Wimbledon

- Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Federer ve 3 numaralı seribaşı Nadal tur atlarken, 5 numaralı seribaşı Avusturyalı Thiem ilk turda elendi- Tek kadınlar 1 numarası Barty, 4 numaralı seribaşı Bertens ve 5 numaralı seribaşı Kerber'in ikinci tura yükseldiği turnuvada, eski şampiyonlar Muguruza ve Sharapova ilk turu geçemedi

02 Temmuz 2019 Salı 22:12
Tenis: Wimbledon


İSTANBUL (AA) - Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ikinci gününde, tek erkeklerde Roger Federer ve Rafael Nadal, tek kadınlarda da Ashleigh Barty, Kiki Bertens ve Angelique Kerber tur atladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının ikinci gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde 8 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, Merkez Kort'ta dünya klasmanının 86 numarası Güney Afrikalı Lloyd Harris ile karşılaştı.

Toplam 1 saat 51 dakika süren mücadelenin ilk setini 6-3 kaybeden 37 yaşındaki Federer, diğer setleri 6-1, 6-2 ve 6-2 hanesine yazdırarak korttan 3-1 galip ayrıldı.

Bu yılın Fransa Açık şampiyonu 3 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, dünya 274 numarası Japon Yuichi Sugita'yı 6-3, 6-1 ve 6-3'lük setlerle saf dışı bıraktı.

Nadal, ikinci turda kendisini 2014 yılında 4. turda eleyen Avustralyalı Nick Kyrgios ile eşleşti.


- Thiem'den erken veda


Tek erkeklerde günün sürpriz sonucu 5 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem'den geldi.

Dünya klasmanının 65 numarası ABD'li Sam Querrey ile karşılaşan Thiem, rakibine 6-7, 7-6, 6-3 ve 6-0'lık setlerle 3-1 yenilerek geçen senenin ardından bu yıl da Wimbledon'a ilk turda veda etti.

Tek erkeklerde 8 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori de Brezilyalı Thiago Monteiro'yu 3-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı.


- Barty, Bertens ve Kerber iyi başladı


Tek kadınlarda bu yılın Fransa Açık şampiyonu Avustralyalı Ashleigh Barty, 1 numaralı kortta karşılaştığı dünya 43 numarası Çinli Saisai Zheng'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Galibiyet serisini 13 maça çıkaran 23 yaşındaki Barty, ikinci turda Belçikalı Alison Van Uytvanck ile karşı karşıya gelecek.

4 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens, klasmanda 98. sırada yer alan Lüksemburglu Mandy Minella'yı 66 dakika süren mücadelede 6-3 ve 6-2'lik setlerle yendi.

5 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber, 81 dakika süren ilk tur mücadelesinde vatandaşı Tatjana Maria'yı 6-4 ve 6-3'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

Son şampiyon Kerber, ikinci turda ABD'li Lauren Davis ile karşılaşacak.

Kariyerinde 7 Wimbledon şampiyonluğu bulunan ABD'li Serena Williams da İtalyan Giulia Gatto-Monticone'yi 6-2 ve 7-5'lik setlerle geçti.

6 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ve 9 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens, rakiplerini 2-0'lık skorla mağlup etti.


- Muguruza eski günlerini arıyor


2017 Wimbledon şampiyonu İspanyol Garbine Muguruza, dünya 121 numarası Brezilyalı Beatriz Haddad Maia'ya 6-4'lük setlerle 2-0 yenildi.

Turnuvaya geçen sene ikinci turda veda eden Muguruza, bu yıl da ilk turdan ilerisini göremedi.

İlk grand slam şampiyonluğunu Wimbledon'da yaşayan Rus tenisçi Maria Sharapova da turnuvaya ilk turda veda eden isimlerden biri oldu.

Fransız tenisçi Pauline Parmentier ile karşılaşan Sharapova, son sette 5-0 gerideyken (İlk iki set 4-6, 7-6) kolundaki sakatlık nedeniyle maçtan çekildi.

2015'te turnuvada yarı final gören Sharapova, son dört yıldır ilk turda maç kazanamadı.


- Djokovic ve Pliskova korta çıkacak


Turnuvanın üçüncü gününde tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, ABD'li Denis Kudla ile ikinci turda karşılaşacak. 4 numaralı seribaşı Güney Afrikalı Kevin Anderson'un ikinci turdaki rakibi ise Sırp Janko Tipsarevic olacak.

Tek kadınlarda ise 3 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, Porto Rikolu Monica Puig, 7 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep de vatandaşı Mihaela Buzarnescu ile üçüncü tura çıkma mücadelesi verecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 22:12
  1. Angelique Kerber
  2. Ashleigh Barty
  3. grand slam
  4. Rafael Nadal
  5. Roger Federer
  6. tenis
  7. Wimbledon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 100. yılı fener alayıyla kutlandı
    1. Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 100...
    2. Bandırmaspor'un transfer için 7-8..
    3. Lokantada yangın çıktı, onlar..
    4. ABD Bağımsızlık Günü resepsiyonu
    5. Nijerya'da korkunç patlama: 50 ölü, 70..
    6. Bandırmaspor’da hedef şampiyonluk
    7. Tapu ve imar kanunlarında değişiklik..
    8. Irak'taki Türkmen vekillerden..
    9. G20 Liderler Zirvesi sonrası dikkat..
    10. AFAD'dan KKTC'ye düşen füze parçasına..
    11. Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a..
    12. Kanalda bulunan cesedin kimliği belli..
    13. Gömeç’te çıkan orman yangınında 1..
    14. Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan..
    15. Giresun'da denizde kaybolan öğretmenin..
    16. NASA, Orion uzay aracının tahliye..
    17. Tenis: Wimbledon
    18. AB’nin kilit pozisyonlarına..
    19. İran'dan nükleer anlaşmaya tam uyum..
    20. Bozcaada’daki ölümlü kavgaya 3..
    21. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları..
    22. Evlilik teklifini motor kaputuna..
    23. AB'nin yeni lideri belli oldu!
    24. Giresunspor'dan kaleye iki transfer
    25. IMF Başkanı Lagarde'dan ECB Başkan..
    26. Balıkesir'de orman yangını
    27. AB’de başkanlık pozisyonları için..
    28. Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları..
    29. Putin: “Deniz kuvvetleri filosu ve..
    30. Demirören Medya Grubu satılılıyor mu?..
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."