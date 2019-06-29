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Tenis: Turkish Airlines Antalya Open

- Turnuvada tekler şampiyonluğuna ulaşan İtalyan tenisçi Lorenzo Sonego'ya kupa ve ödülleri, törenle verildi

29 Haziran 2019 Cumartesi 19:59
Tenis: Turkish Airlines Antalya Open


ANTALYA (AA) - Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'da tekler şampiyonu İtalyan sporcu Lorenzo Sonego'ya kupa ve ödülleri, törenle verildi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Otel'in kortlarında düzenlenen turnuvanın 8. gününde, tekler finalinde Sırp Miomir Kecmanovic'i 2-1 yenerek şampiyon olan, aynı zamanda 76 bin 840 avro para ödülü kazanan Sonego, kupa ve diğer ödüllerini, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ile Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un elinden aldı.

Turnuva finalisti ve 41 bin 540 avro para ödülünün sahibi Kecmanovic'e ödüllerini ise Kaya Holding Yönetim Kurulu Üyesi Doruk Kaya ile diğer yetkililer verdi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 19:59
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