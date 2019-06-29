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Tenis: Turkish Airlines Antalya Open

- Aynı gün hem yarı final hem de final oynayan İtalyan tenisçi Lorenzo Sonego, turnuvada tekler şampiyonluğuna ulaştı

29 Haziran 2019 Cumartesi 18:11
Tenis: Turkish Airlines Antalya Open


ANTALYA (AA) - Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'da İtalyan sporcu Lorenzo Sonego, teklerde şampiyon oldu.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Otel'in tesislerinde düzenlenen turnuvanın 8. gününde, teklerde final mücadelesi, kariyerlerinde ilk ATP finaline yükselen Sonego ile Sırp Miomir Kecmanovic arasında gerçekleşti.

Dünya sıralamasında 75. basamakta yer alan İtalyan tenisçi, 2 saat 46 dakika süren final maçını 2-1 kazandı ve turnuvada tekler şampiyonluğuna ulaştı.

Finalde ilk seti 7-6 kaybedip, ikinci seti aynı skorla kazanan Lorenzo Sonego, son sette de rakibine karşı 6-1 üstünlük sağladı. Sonego, tekler şampiyonluğu dolayısıyla 76 bin 840 avronun sahibi oldu.

Toplam 445 bin 690 avro para ödüllü organizasyonun tekler şampiyonu 24 yaşındaki Sonego, final maçından 3,5 saat önce de dün yağmur nedeniyle ikinci sette ertelenen ve bugün kaldığı yerden devam eden yarı final mücadelesinde, 4 numaralı seribaşı İspanyol Carreno Busta'yı 2-0 yenerek finale çıkmıştı.

Dünya sıralamasında 82. basamakta yer alan 19 yaşındaki Kecmanovic ise dün turnuvanın 3 numaralı seribaşı Avustralyalı Jordan Thompson ile oynadığı yarı final maçını 2-1 kazanmıştı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 18:11
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