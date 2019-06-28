Tenis: Turkish Airlines Antalya Open





ANTALYA (AA) - Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'ın ilk finalisti Miomir Kecmanovic, ilk kupasını kazanmak istediğini söyledi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Otel'de bu sezon üçüncüsü düzenlenen turnuvanın 7. gününde, teklerde ilk yarı final mücadelesinde, 3 numaralı seribaşı Avustralyalı Jordan Thompson'u 2-1 yenerek finale çıkan Kecmanovic, basın toplantısı düzenledi.

Kariyerinin ilk ATP finaline yükselen Sırp tenisçi, Turkish Airlines Antalya Open'ın çok keyifli bir organizasyon olduğunu belirtti.

Zorluk derecesi yüksek maçlar oynadıklarını ifade eden Kecmanovic, "Turnuva, ATP 250 seviyesinin ağırlığını fazlasıyla taşıyor. Antalya'da korta çıkan isimlerin hepsi birbirinden kaliteli. Bu da kupa yolunu çok zorlu hale getiriyor.'' dedi.

Dünya sıralamasında 82. basamakta yer alan ve Antalya'da sırasıyla Jaume Munar, Ugo Humbert, Viktor Troicki ve Jordan Thompson'u turnuvanın dışına iten Kecmanovic, şöyle konuştu:

"Antalya'ya gelirken aklımda final oynama düşüncesi yoktu. Oynadıkça kortlara ve koşullara daha iyi adapte olmaya başladım. Maç kazandıkça da performansımı yukarı çektim. Bu yükselen grafiğimi final maçında da korta yansıtıp ilk kupamı kazanmak istiyorum."

Kecmanovic, yağmur nedeniyle ikinci sette yarına ertelenen İtalyan Lorenzo Sonego ile İspanyol Carreno Busta arasındaki yarı final mücadelesinin galibiyle finalde karşılaşacak.



