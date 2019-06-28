Tenis: Turkish Airlines Antalya Open - Turnuvanın teklerde Carreno Busta-Lorenzo Sonego arasındaki ikinci yarı final mücadelesine, yağmur nedeniyle yarına kadar ara verildi- Ivan Dodig/Filip Polasek-Jonathan Erlich/Artem Sitak arasında bugün oynanması planlanan çiftler finali yarına ertelendi



ANTALYA (AA) - Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'da ikinci finalist, yağmur nedeniyle belirlenemedi. Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Otel'de düzenlenen turnuvanın 7. gününde, teklerde ikinci yarı final mücadelesinde İtalyan Lorenzo Sonego ile 4 numaralı seribaşı İspanyol Carreno Busta karşılaştı. Dünya sıralamasında 75. basamakta yer alan ve ilk ATP yarı finalini yakalayan Sonego ilk seti, dünya sıralamasında 59. basamakta bulunan rakibine karşı 6-3 önde tamamladı. İkinci set 5-5 iken sağanak nedeniyle hakem maça ara verdi. Bu karşılaşmaya 29 Haziran Cumartesi günü (yarın) 11.30'da kaldığı yerden devam edileceği açıklandı. Ivan Dodig/Filip Polasek-Jonathan Erlich/Artem Sitak arasında bugün oynanması planlanan çiftler finali de yarına ertelendi. Çiftlerde kupa yarınki tekler yarı final mücadelesinin ardından sahibini bulacak. Sırp sporcu Miomir Kecmanovic ile Busta-Sonego karşılaşmasının galibi arasında yarın oynanacak tekler finali için şu an herhangi bir değişiklik planlanmadığı öğrenildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.