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Tenis: Turkish Airlines Antalya Open

Turnuvanın 2 saat 51 dakika süren yarı final mücadelesinde, 3 numaralı seribaşı Avustralyalı Thompson'u yenen Sırp Kecmanovic, finale çıktı

28 Haziran 2019 Cuma 17:07
Tenis: Turkish Airlines Antalya Open

ANTALYA (AA) - Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'da ilk finalist, Sırp sporcu Miomir Kecmanovic oldu.

Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvanın 7. gününde, teklerde ilk yarı final mücadelesi gerçekleştirildi.

Final bileti almak için korta çıkan Miomir Kecmanovic, turnuvanın 3 numaralı seribaşı Avustralyalı Jordan Thompson ile karşılaştı.

ATP seviyesinde kariyerinin ilk yarı finaline uzanan 19 yaşındaki Sırp tenisçi, dünya sıralamasında 45. basamakta yer alan 25 yaşındaki rakibi Thompson'u 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

2 saat 51 dakika süren mücadelede, ilk seti 7-6 kaybeden Kecmanovic, ikinci set ile son seti 7-6 kazandı.

Kariyerinin ilk ATP finaline yükselen Sırp tenisçi, turnuvanın 4 numaralı seribaşı İspanyol Carreno Busta ile İtalyan tenisçi Lorenzo Sonego karşılaşmasının galibiyle yarın final maçında karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 17:07
  1. Antalya
  2. Jordan Thompson
  3. Miomir Kecmanovic
  4. tenis
  5. Turkish Airlines Antalya Open

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