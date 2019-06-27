Tenis: Turkish Airlines Antalya Open Turnuvanın 1 numaralı seribaşı, rakibine yenilerek elendi

ANTALYA (AA) - Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open 5'inci gün karşılaşmalarıyla devam etti. Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Otel'in ev sahipliğinde düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open'da 1 numaralı seribaşı Benoit Paire, elemelerden gelen 33 yaşındaki Sırp Viktor Troicki'ye kaybederek çeyrek final öncesinde turnuvaya veda etti. Günün bir diğer karşılaşmasında ise 2019'daki ilk şampiyonluğunu Antalya'da arayan Pablo Carreno Busta, elemelerden gelen Alman rakibi Kevin Krawietz'i yenerek çeyrek finale çıktı. Turnuva yarın oynanacak maçlarla devam edecek.

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