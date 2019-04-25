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Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Cup

- 250 bin dolar para ödüllü toprak kort turnuvasında teklerde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

25 Nisan 2019 Perşembe 21:29
Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Cup


İSTANBUL (AA) - TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Esenyurt'taki Spor Toto Tennis Park'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı'nın desteğiyle Türkiye Tenis Federasyonunun ev sahipliğinde 12'ncisi düzenlenen 250 bin dolar para ödülü toprak kort turnuvasında dördüncü gün geride kaldı.

Favori tenisçilerin erken turlarda sürpriz yenilgiler aldığı organizasyonda yoluna devam eden tek seribaşı, 6 numara Hırvat Petra Martic oldu.

Dünya sıralamasının 40. basamağında yer alan Martic, Rumen Ana Bogdan'ı saf dışı bıraktı.

Bir dönem dünya sıralamasının ilk 10'unda yer alan Fransız Kristina Mladenovic de Ukraynalı Kateryna Kozlova'yı yenerek son 8'e kaldı.

TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Lara Arruabarrena (İspanya)-Marketa Vondrousova (Çekya)

Barbora Strycova (Çekya)-Elena Rybakina (Kazakistan)

Petra Martic (Hırvatistan)-Kristina Mladenovic (Fransa)

Veronika Kudermetova (Rusya)-Margarita Gasparyan (Rusya)

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 21:29
  1. TEB BNP Paribas İstanbul Cup
  2. TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası
  3. tenis

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