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Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Cup

- Rus tenisçi Svetlana Kuznetsova, Çek Marketa Vondrousova'ya 2-0 yenilerek elendi

25 Nisan 2019 Perşembe 16:06
Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Cup


İSTANBUL (AA) - TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası son 16 turu mücadelesinde dünya eski 2 numarası Svetlana Kuznetsova, Çek raket Marketa Vondrousova'ya 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek elendi.

Esenyurt'taki Spor Toto Tennis Park'ta gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar dünya 46 numarası Vondrousova, deneyimli Rus rakibine set vermeden karşılaşmayı kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Vondrousova, çeyrek finalde dünya sıralamasında 117. sırada yer alan İspanyol tenisçi Lara Arruabarrena ile eşleşti.

İstanbul Cup'ta çeyrek finali göremeyen Kuznetsova, bir önceki turda Türk tenisçi Çağla Büyükakçay'ı elemişti.



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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 16:06
  1. Svetlana Kuznetsova
  2. TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası
  3. tenis

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