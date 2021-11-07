Tencereler kapaklarını buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen 43. İstanbul Maratonu’nda ilginç bir kare dikkatlerden kaçmadı. Maratonu başlatan isimler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Söz konusu üçlünün yanında ayrıca CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Milletvekili Mahmut Tanal da yer aldı. Bu 5 ismi bir arada gören vatandaşlar ise “ ‘YPG terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum’ diyen Kılıçdaroğlu, Kandil’in tetikçisi Selahattin Demirtaş’la kahvaltıda buluşmak için can atan Akşener, Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etmeyip koşa koşa HDP'lilerle sergi açılışına giden İmamoğlu, PKK’lı teröristler gebertildiğinde ağlama noktasına gelen Kaftancıoğlu ve Meclis’e girmek isteyen DHKP-C’lilerin görüşmek istediği ilk isim Tanal aynı karede. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş” yorumlarını yaptı.