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Kadın - Aile Tencerede sufle tarifi
Kadın - Aile

Tencerede sufle tarifi

Sevilen çikolatalı tatlılardan suflenin tencerede yapılışı oldukça pratik. Sufle tencerede nasıl yapılır? İşte kolay hazırlanan ve kolay pişen tencerede sufle tarifi...

Yeniakit Publisher
2021-01-07 23:34:00 -
Tencerede sufle tarifi

Tencerede sufle fırın gerektirmeyen 15 dakika içinde yenmeye hazır hale gelen lezzetli bir tatlı. İşte nefis tencerede sufle tarifi...

Tencerede sufle nasıl yapılır?

Malzemeler

1 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

8 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

80 gram bitter çikolata

Servis için:

Dondurma ya da krema

Pudra şekeri

Yapılışı

Bir pilav tenceresine 3 parmak derinliğinde su koyup ocağa alın ve kaynamaya bırakın.

Diğer yanda yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın.

Yağ, süt, un, kakao, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyip çırpmaya devam edin.

Hazırladığınız harcı ısıya dayanıklı kaselere yarısını biraz geçecek şekilde bölüştürün.

Çikolatayı da parçalayıp kaselerin ortasına yerleştirin.

Kaseleri tencereye yerleştirin.

Kapağı kapalı halde 10 dakika pişirdiğiniz kekleriniz servise hazırdır.

Üzerine pudra şekeri serperek ya da dondurma veya kremayla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

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