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Kadın - Aile Tencerede lokum gibi et kavurma
Kadın - Aile

Tencerede lokum gibi et kavurma

Tencerede lokum gibi et kavurma tarifi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-07-10 11:09:00 - 2022-07-10 11:10:41
Tencerede lokum gibi et kavurma

Tencerede Lokum Gibi Et Kavurma Tarifi İçin Malzemeler

1 kilo yağsız dana kuşbaşı
250 gram iç yağ
3 yemek kaşığı zeytinyağ
Karabiber
Tuz

Tencerede Lokum Gibi Et Kavurma Tarifi Nasıl Yapılır?

Yağı kuşbaşından biraz küçük doğrayarak tencereye alıp kısık ateşte suyunu salıp çektikten sonra erimesi için kavuruyoruz.
Tamamen eridikten sonra kıkırdağını kevgir yardımıyla alıp kuşbaşı doğranmış etleri ilave ediyoruz.
Kaynara çıktıktan sonra kısarak suyunu salıp çekene kadar pişiriyoruz.
Tencerenin kapağını açık tutarak suyunu tamamen çekmesini sağlıyoruz.
Son 15 dakika kala zeytinyağ ve baharatını ekleyerek kavuruyoruz.
Altını kapatarak biraz dinlendirip servis ediyoruz.

Püf noktaları

Eti çok küçük doğrarsanız pişerken daha da küçüleceği için kurur, büyük doğrarsanız geç pişer. Orta büyüklükte doğrayınız. Kendi yağında yavaş pişirdiğimiz için yumuşacık ve çok lezzetli oluyor. Zeytinyağ ise yağın donmasını engelleyerek lezzetini artırıyor.

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Kadın - Aile

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