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Siyaset Tencere yuvarlandı, kapağını buldu! O isimler artık HDP'de
Siyaset

Tencere yuvarlandı, kapağını buldu! O isimler artık HDP'de

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin 5. Olağan Büyük Kongresi yapıldı. Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın yeniden eş genel başkan olarak seçildiği kongreye liberal gazeteciler damga vurdu. Hasan Cemal, Mehmet Altan, Ali Bayramoğlu gibi liberal gazeteciler ile eski AİHM yargıcı Rıza Türmen, HDP'nin 43 kişilik Danışma Kurulu'na girerek "Tencere yuvarlandı, kapağını buldu" sözünü akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 11:50:00 -
Tencere yuvarlandı, kapağını buldu! O isimler artık HDP'de

 

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin 5. Olağan Büyük Kongresi yapıldı. Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın yeniden eş genel başkan olarak seçildiği kongreye liberal gazeteciler damga vurdu. Hasan Cemal, Mehmet Altan, Ali Bayramoğlu gibi liberal gazeteciler ile eski AİHM yargıcı Rıza Türmen, HDP'nin 43 kişilik Danışma Kurulu'na girerek "Tencere yuvarlandı, kapağını buldu" sözünü akıllara getirdi. 

HDP'nin 43 kişilik Danışma Kurulu'nda şu isimler yer aldı:

Ahmet Telli, Ahmet Türk, Akın Birdal, Ali Alfatlı, Ali Bayramoğlu, Ayşe Erzen, Ayşegül Devecioğlu, Bülent Küçük, Celil Kaya, Cihan Sincar, Erdoğan Aydın, Fatma Gök, Ferda Koç, Gençay Gürsoy, Halil Aksoy, Hamit Geylani, Hasan Cemal, Kenan Kalyon, Kerem Fırtına, Levent Köker, Mahmut Demiralp, Mehmet Altan, Meral Camcı, Mustafa Kemal Coşkun, Muzaffer Kaya, Naci Kutlay, Nizamettin Toğuç, Nurettin Sözmez, Nurten Ertuğrul, Onur Hamzaoğlu, Özgür Müftüoğlu, Rıza Türmen, Several Ballıkaya, Sevilay Çelenk, Seyfi Öngider, Sırrı Sakık, Sırrı Süreyya Önder, Süreyya Karacabey, Şebnem Oğuz, Tarık Ziya Ekinci, Veli Büyükşahin, Yavuz Önen, Zerrin Şahin Kurtoğlu.

 

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Yorumlar

Millet

Kalbimizde zerre kadar şüphe yok idi lakin hakkı konuşmak delil ile ispat ile olur deyü susar idik. Şimdi anladık ki, ispatı delili bu haberde olacak şekilde, kimin vatan haini kimin kafir uşağı olduğunu ayan beyan kesin bir şekilde anlamış olduk.

NİĞDELİ

HİLAL İLE HAÇIN MÜCADELESİ HEP OLACAKTIR.İMANSIZLAR,VATANSIZLAR VE UŞAKLARI İLE MÜCADELEMİZ SÜRECEKTİR.ISRARLA BİRLİK BERABERLİK.GAVURLARA KARŞI REİSİN YANINDAYIZ.
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