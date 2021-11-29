Tencere yuvarlandı kapağını buldu! Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor

Adayları henüz ortada bile yokken sürekli "erken seçim" çığırtkanlığı yapan terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği Millet İttifak'ına bir partinin daha katılacağı iddia edildi.

Asılırken imam istemeyen ve İslam dinini kastederek, “Ben öyle bir mefhumu tanımıyorum” diyen ve cenaze namazı babasının ısrarı üzerine kılınan eşkıya Deniz Gezmiş'i kendisine örnek alan Bağımsız Türkiye Partisi'nin Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın ittifak için kararını verdiği öne sürüldü.

Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş'ın idare ettiği Bağımsız Türkiye Partisi'nin Millet İttifakı'na katılacağı belirtildi.

Kenan Evren’e çıt çıkaramadı

Bu ülkede birçok caddeye ve sokağa 12 Eylül askeri darbesinin mimarı katil Kenan Evren'in isminin verilmesine itiraz etmeyen Haydar Baş’ın oğlu Hüseyin Baş, merhum Kadir Mısıroğlu üzerinden yaptığı provokasyonla gündeme gelmişti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, merhum Kadir Mısıroğlu'na utanmadan sıkılmadan 'Yunan sevici' iftirasını atan Hüseyin Baş, “Kadir Mısıroğlu denen Yunan sevicinin adını herhangi bir caddeye veren Atatürk’e ihanet eder. Atatürk’e ihanet eden de vatana ihanet eder çünkü “Atatürk vatandır”. Eminim bu vatanın öz evlatları da benimle aynı düşüncededir." demişti.

Mısıroğlu’nun adının bir caddeye verilmesini hainlik olarak tanımlayan Baş’ın darbeci katil Kenan Evren’in isminin caddelere verilmesine ses çıkarmaması ise şaşkınlıkla karşılanmıitı.