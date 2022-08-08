Tencere ve tavaların dışını temizleme rehberi | Karbonatla tencere temizliği

Yanmış Tencere Nasıl Temizlenir?

Bulaşık Makinesi Deterjanı

Diş macunu

Buzdolabı poşeti

Sirke

Karbonat

Çamaşır Deterjanı

Limon ve Tuz

Tencerede Çizilmelere Son: Bulaşık Makinesi Deterjanı

Mutfağınız için son derece kullanışlı olan teflon tencereler her ne kadar hasara karşı dayanıklı olarak üretilse de, zamanla oluşan yıpranmalar sonucu özelliğini kaybedebilir. Özellikle misafir ağırlamayı seviyorsanız ve sık sık güzel sofralar kuruyorsanız, tencere temizliği de sizin için önemli olacaktır.

Eğer yanmış ya da kenarları kararmış bir teflon tencereniz varsa ve yanmış teflon tencere nasıl temizlenir diyorsanız bu pratik yöntemi mutlaka uygulamalısınız! Yanmış tencere temizliği yaparken bulaşık makinesi deterjanından faydalanacağız.

Tencerenize yanık kısmın üzerini geçecek kadar su koyun ve içerisine bir miktar bulaşık makinesi deterjanı ekleyin.

Bu şekilde tenceredeki suyu kaynatın ve bir gece bekletin.

Bir gece sonunda bir tahta kaşık yardımıyla yanık kısımların kolayca temizlendiğini göreceksiniz.

Yanık kısımların tamamen temizlendiğine emin olduktan sonra tencereye 1 su bardağı karbonat koyun ve üzerine su ilave edin.

Bir gece daha beklettiğiniz tencereyi tamamen temizleyerek kullanmaya devam edebilirsiniz.

İnatçı Lekeler İçin: Sirke ile Doğal Temizlik

Ev hanımlarının en büyük yardımcısı olan sirke, mutfak temizliği için fazlasıyla önem taşımaktadır.

Özellikle çelik tencerelerinizin dibindeki kararmadan şikayetçiyseniz 1 su bardağı sirkeyi tencereye koyun ve kapağını kapatarak bir gece boyunca bekletin.

Yanmış granit tencere nasıl temizlenir diye merak edenler için de sirke en iyi çözüm önerilerinden biridir.

Ertesi gün tencerenizi deterjanlı sünger ile iyice temizleyerek kararan tencere diplerine rahatlıkla veda edebilirsiniz.

Karbonat ile Hızlı ve Etkili Çözüm

Söz konusu temizlikse karbonat en büyük yardımcınız olabilir! Dibi yanmış tencere nasıl temizlenir diye kara kara düşünenler için de karbonat bembeyaz rengiyle ferahlatıcı bir çözüm olarak karşımıza çıkar. Pek çok konuda faydalı olan ve kolay ulaşılabilirliği açısından sık sık tercih edilen karbonat, yanmış tencerelerin temizlenmesinde etkili yöntemler arasındadır. Özellikle yanmış alüminyum tencere nasıl temizlenir diyenleri buraya alalım!

Eğer tencerenizi ocakta unuttuysanız ve dibinde kararma oluştuysa öncelikle hemen ocaktan alın ve henüz sıcakken tahta bir kaşık ile dibine yapışmış kalıntıları temizleyin.

Daha sonra tencereyi soğumaya bırakın.

Oda ısısına ulaşan tencerenin içine tabanını kaplayacak kadar karbonat koyun ve üzerine oda sıcaklığında su ekleyin.

Yeniden ocağın üzerine alın ve kaynamaya bırakın.

Karbonat ve su miktarını tencerenizin büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz.

Tencerenin dibindeki yanık kısımlar yumuşamaya başladıktan sonra içindeki karbonatlı suyu boşaltın ve yeniden soğumaya bırakın.

Soğuyan tencerenizi tamamen temizledikten sonra kullanmaya devam edebilirsiniz.

Deterjan ile Pratik Temizlik

Yemek yaparken bir anlık dalgınlık sonucu dibi tutan tencerenize anında çözüm bulmak artık çok kolay! Yanmış bir tencere nasıl temizlenir denince her kirde olduğu gibi akla tabii ki deterjanlar da gelir. Deterjanla yanık çıkarma işleminde vereceğimiz yönlendirme ile sonuç almanız yüksek ihtimal olacaktır.

Tercihe göre bir miktar bulaşık deterjanı ya da toz çamaşır deterjanı eklediğiniz tencereyi, deterjanın üzerini geçecek kadar su ile doldurun ve ocakta kaynatın.

Su kaynarken bir tahta kaşık yardımı ile ve yavaş şekilde yanık kısımları kazıyın.

Daha sonra kaynayan suyu boşaltın ve bir sünger yardımı ile tencerenizi iyice temizleyin.

Limon ve Tuz

Dibinde kararmalar meydana gelmiş ya da yanmış tencerenizi temizlemenin bir diğer yolu da limon ve tuzun güçlü birleşimi sayesinde çok daha kolay! Yanmış emaye tencere nasıl temizlenir diyenler bu yöntemi deneyebilirler eğer istenilen sonuç alınmazsa önce karbonat yöntemi ardından da limonla tuz yöntemi de uygulanabilir.

Bu yöntemi uygulamak için öncelikle yanmış tencere ya da tavaya 1 yemek kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı limon suyu ekleyin ve bu şekilde yarım saat bekletin.

Bu süre sonunda tencerenizi çok zarar vermeyen bir sünger yardımı ile fazla bastırmadan ve ovarak temizleyin.

SİRKE İLE TENCERE TEMİZLİĞİ

1 yemek kaşığı karbonat da ekledikten sonra tencereyi ocağa alıp 15-20 dakika kaynatın. Yumuşayan kirleri tahta kaşık yardımıyla çıkarın. Kirli suyu dökün ve bir süngerle nazikçe temizleyin. Tencerenizin temizlendiğini göreceksiniz.

Döküm Tava Nasıl Temizlenir?

Döküm tava ve ocaklardaki yağlar kabusunuz olmasın. Döküm tava kolayca nasıl temizlenir sorusunun cevabı

Şimdiye kadar döküm tavanızın temizliğini ertelemiş ya da doğru olmayan yöntemlerle yapmış olabilirsiniz fakat bu yazıda vereceğimiz adımları takip ederseniz aslında ne kadar kolay olduğunu siz de göreceksiniz. Döküm tava temizliği için hiçbir zaman geç kalmış sayılmazsınız. En ihmal edilmiş, hatta paslanmış döküm tavalar bile kurtarılabilir. Döküm tava nasıl temizlenir, gelin hep birlikte öğrenelim.

Çizilme ve paslanmaya karşı hassas olan döküm tava ve ocak gibi mutfak eşyalarını temizlerken krem ya da sabun yerine jel bulaşık deterjanı kullanmak, ürünlerinizin ilk günkü gibi yeni görünmelerine yardımcı olur.

İlk Alındığında Ham Döküm Tava Temizliği

Ham döküm tavanızı aldığınızda, kullanmadan önce yapmanız gereken ilk şey “seasoning” denilen kaplama işlemidir. Bu işlem sadece ham döküm tava için ilk alındığında yapılmalı ve kullanım sıklığına göre altı ayda bir tekrar edilmelidir. Tavanın pürüzlü yüzeyi ince ve koruyucu bir yağ tabakası ile kaplanarak daha pürüzsüz hale getirilir. Seasoning işlemi sayesinde ham döküm tavanızı her kullanım sonrası daha kolay temizler ve uzun yıllar en sağlıklı haliyle kullanırsınız.

Seasoning / Kaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Toz ve Kirlerden Arındırın

Ham döküm tavanızı kullanmadan önce, toz ve kirlerden arındırmak için bulaşık süngerinin yumuşak kısmına az miktarda bulaşık deterjanı dökerek temizleyin. Tavayı iyice duruladıktan sonra kurulayın.

Yağlayın ve Fazla Yağı Silin

Tavanızın hem iç hem de dış tarafını zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı gibi ısıya dayanıklı bitkisel bir yağ ile yağlayın. Hemen ardından havlu kağıt ile yağın fazlasını alın.

Yüksek Isılı Fırına Koyun

180-250 °C dereceye kadar ısıttığınız fırında yağlanmış ham döküm tavanızı, iç tarafı aşağıya bakacak şekilde ters olarak yerleştirin. Tavadan akan fazla yağın toplanması için fırın tepsisine yağlı kağıt koyarsanız fırınınız temiz kalır.

Fırından Çıkarın ve Soğumasını Bekleyin

Bir saatin sonunda fırını kapatın ve tavanın soğumasını bekleyin. Döküm tavanız yeterince soğuduktan sonra havlu kağıt ile kalan fazla yağı alın. Tavanız artık kullanıma hazır!

Çelik tencereler, belki de ev hanımlarının en çok tercih ettiği tencereler arasında. Çelik, uzun süre dayanan ürünlerin başında geliyor. Hem hijyenik hem de dayanıklı olmasıyla evlerde sık sık kullanılıyor. Peki, çelik tencereleri nasıl kolayca temizleyebiliriz?

DİŞ MACUNU VE BUZDOLABI POŞETİ: İHTİYACINIZ OLAN ÜRÜNLER BU KADAR

Çelik tencereleri temizlerken bulaşık süngeri ya da bulaşık teli kullanırsınız. Ancak bulaşık teli kullanmaktan her zaman biraz çekiniriz. Çeliğe zarar vererek ömrünü kısalttığını düşünürüz. Nitekim tencerelerin yıprandığını görürsünüz. Bulaşık süngeri ise istediğimiz kadar güzel bir temizlik sağlasa da beklediğimiz parlaklığı vermez. İşte tencerelerdeki su lekelerinden ve uzun süre kullanmanın etkisinden kurtulmanız için yapmanız gerekenler:

İlk olarak ihtiyacınız olan ürün diş macunu. Her evde bulunan hem kişisel temizlikte hem de ev temizliğinde pek çok farklı şekilde kullanılan bu ürün burada da size lazım. Kullandığınız ya da temizlik yaparken kullanmak için aldığınız herhangi bir diş macunu tencereleri temizlerken işinizi görür.

ir diğer lazım olan ürün ise buzdolabı poşeti. Kışlıkları yaparken, fazlalık ürünleri dolaba atarken ya da dışarıya götürülecek yiyecekleri içerisine koyarken kullandığınız buzdolabı poşetine tencereleri temizlerken de ihtiyacınız var. Marketten ya da bakkaldan temin edeceğiniz herhangi bir buzdolabı poşeti işinizi görür.

Buzdolabı poşeti yerine mutfak için aldığınız plastik eldivenleri de kullanabilirsiniz. Hangisini kullanmak size daha temiz ya da kolay geliyorsa onu tercih edebilirsiniz.

İlk olarak buzdolabı poşetini elinize geçirin. Buzdolabı poşeti aslında bir eldiven görevi üstleniyor.

Şimdi yapmanız gereken içerisinde yemek artığı bulunmayan tencere ya da tavayı elinize almak.

Elinize aldığınız tencerenin ilk olarak kapağından başlayabilirsiniz. Kapağa biraz diş macunu sıkın.

Macunu sıktıktan sonra poşet geçirdiğiniz elinizle kapağa macunu iyice yayın. Uzun uzun ovalamanıza gerek yok. Ancak kapağa iyice yaydığınızdan emin olun.

Kapağa yaydığınız macunun size yeterli gelmesinin ardından aynı işlemi tencere ya da tavanıza da uygulayın.

Macunu yaydıktan sonra ortalama 15-20 dakika beklemenizi tavsiye ederiz. Diş macunu uzun süre ürünün üzerinde kalarak daha iyi nüfuz eder. Ancak beklemek istemiyorsanız da problem değil. Diş macunu yine gerekli etkiyi gösterir.

Son olarak yapmanız gereken diş macunu sürdüğünüz tencereleri çeşmenin altında bol su ile durulamak. Tencerelerin ne kadar parladığına şaşıracaksınız!