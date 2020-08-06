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Spor

Temsilcimiz Avrupa’ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde dün akşam Kopenhag ile Medipol Başakşehir karşılaştı. İlk maçta alınan tek gollü galibiyetin ardından Başakşehir, dün akşam Danimarka ekibi Kopenhag'a 3-0 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 08:31:00 -
Temsilcimiz Avrupa’ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Medipol Başakşehir bu akşam konuk olduğu Kopenhag’a 3-0’lık skor ile yenildi ve Avrupa Ligi’nden elendi.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında ev sahibi Kopenhag öne geçmeyi başardı. İlerleyen dakikalarda da Başakşehir oyun hakimiyetini sağlayamadı ve karşılaşmadan 3 golle yenik ayrıldı.

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