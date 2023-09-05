Temsilcilerimizin Avrupa kadrosu belli oldu

Uefa Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele edecek olan Galatasaray, 23 kişilik kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Kadroya yeni transferler Ndombele ve Sanchez dahil olurken, takımdan ayrılmaları beklenen Leo Dubios ve Frederik Midtsjö'nün yanı sıra yeni transfer Halil Dervişoğlu dahil edilmedi.

Galatasaray'ın Avrupa kadrosu şu şekilde:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Emin Bayram, Angelino, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tanguy Ndombele, Dries Mertens, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Barış Alper Yılmaz, Mateus Tete, Cedric Bakambu ve Mauro Icardi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek iki temsilcimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadroları da belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 kişilik liste belirlenirken, Samet Akaydın, Luan Peres, Omar Fayed, Mert Müldür, Nazım Sangare, Bertuğ Elmaz, Emre Demir, Emre Mor ve Burak Kapacak ile lisansı dondurulan Lincoln Henrique, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi ve Edin Dzeko.

D Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Norveç'in Bodo/Glimt ve İsviçre'nin Lugano takımlarıyla karşılaşacak Beşiktaş'ın 25 kişilik kadrosu belli oldu.

İngiltere'nin Manchester United takımından kadroya dahil edilen Eric Bailly ve Corendon Alanyaspor'dan transferi gerçekleştirilen Tayfur Bingöl, kadroda yer aldı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Eric Bailly, Tayfur Bingöl, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Omar Colley, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Semih Kılıçsoy, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Jean Onana, Alex Chamberlain, Milot Rashica, Ante Rebic, Valentin Rosier, Demir Ege Tıknaz, Cenk Tosun, Salih Uçan, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov.