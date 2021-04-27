Temsa, yeni TS30’u görücüye çıkardı

Temsa, şehirler arası otobüs segmentinde öne çıkan organizasyonlar arasında gösterilen ve dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini ABD’nin Orlando kentinde bir araya getiren UMA Motorcoach EXPO 2021’e katıldı. Şirket, fuarda yeni TS30 model otobüsünü sergiledi.

Konumunu güçlendiriyor

15 binden fazla aracıyla 66 ülkede yer alan Temsa, ABD’deki konumunu güçlendiriyor. 2010 yılında ABD pazarına giren şirket, faaliyetlerini 2018 yılında kurulan Temsa North America (TNA) firmasıyla gerçekleştirmeye devam ediyor. Tüm segmentlerde yüzde 10’luk pazar payına erişen firma, ABD’de bini aşkın aracıyla yer alıyor. TNA, yakın zamanda TS45 elektrikli otobüsü Silikon Vadisi başta olmak üzere ABD’nin farklı bölgelerinde yollara taşımayı hedefliyor.

Başarı hikayeleri yazacağız

Temsa CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, “ABD gibi zorlu bir pazarda başarılı bir noktaya gelmek bizler için gurur verici ve önümüzdeki sürece yönelik yeni hedefler belirlememizde de önemli etken. Bu zamana kadar pazarı doğru okumanın ve ihtiyaçları doğru şekilde belirlemenin katkısıyla büyük başarılara imza attık. Yakın zamanda tüm teknolojisiyle kendi ürettiğimiz elektrikli araçlarımız Silikon Vadisi başta olmak üzere ABD’nin farklı bölgelerinde yollarda olacak. Önümüzdeki dönemde yeni ortak şirketimiz PPF ve Skoda Transportation’ın da gücüyle özellikle Kuzey Amerika pazarında daha büyük başarı hikâyeleri yazmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Beğeni kazandı

TNA Ülke Direktörü Fatih Kozan da UMA’nın 50’nci yılı olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: “Bu sene fuara tasarım ve teknolojiyi buluşturduğumuz yenilikçi bir ürünümüzle katıldık. TS30 aracımız, seyahat/motorcoach segmentinde daha önce olmayan high-end bir ürün olarak ön planda yer aldı. Pazarda yüksek kalite standartlarında hizmet veren taşıma şirketlerince tercih edildi. Yeni donanımlarla zenginleştirdiğimiz modelimiz ise tüm operatörlerin beğenisini kazandı. Sağlamlığı ve düşük operasyon maliyetiyle öne çıkan yeni ürünümüz sayesinde pazarda satış adetlerimizi daha da yukarıya taşıyacağımıza inanıyoruz.”