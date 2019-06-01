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TEMSA artık İsviçrelilerin

Temsa Ulaşım Araçları’nın yeni sahibi İsviçre merkezli True Value Capital Partners şirketi oldu.

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:16
TEMSA artık İsviçrelilerin

Sabancı Holding, Temsa Ulaşım Araçları’nı İsviçre merkezli True Value Capital Partners’a sattı. Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, “Temsa Ulaşım Araçları, yarım asırlık geçmişindeki başarılarıyla ve sektöründeki öncülüğü ile her zaman gurur duyduğumuz markalarımızdan oldu. Teknolojik ve sektörel odaklanma stratejimizin neticesinde aldığımız bu devir kararı sonrasında, Temsa Ulaşım Araçları aynı ticari ünvan altında Adana’daki tesislerinde üretimini sürdürecek” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:16
  1. Adana
  2. Sabancı Holding
  3. Temsa Ulaşım Araçları
  4. True Value Capital Partners
  5. Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen

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  • KaraKara25 dk önce
    Bedavaya bir şirket daha gitti. Milli araba derken milli otobüs şirketi kaybediyoruz hemde 30 milyon dolar gibi bedava bir paraya.

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