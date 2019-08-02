Temmuzda en fazla müze giriş ücreti artış gösterdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) bu yılın temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 20 ile müze giriş ücreti olduğu bildirildi.

Buna göre, geçen ay, İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 82’sinin perakende fiyatı artarken, 49 ürünün fiyatı düştü, 111 ürünün fiyatı ise değişmedi.





- Müze Giriş Ücreti arttı, karpuz ucuzladı

Temmuz ayında kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yer alan müze giriş ücreti yüzde 20 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün olarak gerçekleşti.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, konut harcamaları grubunda yer alan yüzde 15,69 ile elektrik kwh ücreti, gıda harcamaları grubundan yüzde 12,50 ile bira, yüzde 11,60 ile çay, yüzde 10,59 ile kesme şeker, yüzde 10,51 ile sivri biber ve yüzde 9,19 ile makarna oldu.

2019 Temmuz ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan karpuz yüzde 37,69 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün olarak gerçekleşti.



Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler aynı gruptan, yüzde 25,26 ile patlıcan, yüzde 24,46 ile kavun, yüzde 22,74 ile erik, giyim grubundan yüzde 20,63 ile kadın elbise ve yüzde 19,12 ile kadın bluz oldu.