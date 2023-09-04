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Ekonomi Temmuz’da 565 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Ekonomi

Temmuz’da 565 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Yeniakit Publisher
2023-09-04 16:13:00 -
Temmuz’da 565 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında temmuz ayında 565 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının temmuz ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, temmuzda 565 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 2 hariçte işleme izin belgesi, 18 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi. Firma talebine istinaden 22 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.

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