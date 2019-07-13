0553 313 94 23

Temmuz zamlı maaşları hesaplara ne zaman yatacak? Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak

Temmuz maaşları ne zaman yatacağı 17 milyon kişi tarafından sorgulanmakta. Temmuz ayında maaşlara enflasyon oranında zam yapıldı. Temmuz ayında milyonlarca emekli ve memurların yanı sıra yaşlılık ve engellilik maaşı, devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarında artışlar yaşanmakta. SSK ve Bağ- Kur emeklisi Temmuz zammı yüzde 5,01 oldu ve memur ile memur emeklisi ise yüzde 5 zamla beraber yüzde 1,01 oranında enflasyon farkı alacak. Peki Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak? Temmuz zamlı maaşları hesaplara ne zaman yatacak? Emekli maaşı ne zaman yatacak 2019, maaşlar ne zaman yatacak 2019, emekli maaşı ne zaman yatar 2019, zamlı maaşlar ne zaman yatacak, memur emekli maaşları ne zaman yatıyor, bayram öncesi emekli maaşımı ne zaman alabilirim?

13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:47
Temmuz zamlı maaşları hesaplara ne zaman yatacak? Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak

Temmuz maaşları ne zaman yatacağı 17 milyon kişi tarafından sorgulanmakta. Temmuz ayında maaşlara enflasyon oranında zam yapıldı. Temmuz ayında milyonlarca emekli ve memurların yanı sıra yaşlılık ve engellilik maaşı, devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarında artışlar yaşanmakta. SSK ve Bağ- Kur emeklisi Temmuz zammı yüzde 5,01 oldu ve memur ile memur emeklisi ise yüzde 5 zamla beraber yüzde 1,01 oranında enflasyon farkı alacak. Peki Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak? Temmuz zamlı maaşları hesaplara ne zaman yatacak? Emekli maaşı ne zaman yatacak 2019, maaşlar ne zaman yatacak 2019, emekli maaşı ne zaman yatar 2019, zamlı maaşlar ne zaman yatacak, memur emekli maaşları ne zaman yatıyor, bayram öncesi emekli maaşımı ne zaman alabilirim?

Emeklinin Temmuz zammı hesaplara ne zaman yatacak?

Emekli maaşlarına yapılan zam ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranlarının dikkata alınarak hesaplandığı temmuz emekli zammını vatandaşlar öğrendikten sonra, zamlı maaşları hesaplara ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Son dakika haberi: Emekli maaşları ile ilgili yeni gelişme var. Emeklinin Temmuz zammı hesaplara ne zaman yatacak? İşte detaylar.

En düşük maaş, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 982 liraya çıktı. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise taban aylık bin 181 liraya çıktı. En düşük memur emeklisi aylığı ise 2 bin 522 liraya yükseldi.

Engelli vatandaşa 509- 763 Türk Lirası ödeme yapılacak ve yaşlılara 637 Türk Lirası ödeme verilecek. Evde bakım parası adı altında evde yakınına bakanlara Bin 384 Türk Lirası, emekli vatandaşa 2 Bin 522 Türk Lirası, Memurlara 3 Bin 723 Türk Lirası, Emekli doktorlara 2 Bin 353 Türk Lirası ödeme yapılacaktır.

Memur ile memur emeklisi ne kadar zamlı maaş alacak?

Temmuz ayında emekli ve memurların yanı sıra sosyal yardım desteklerinde de artışlar yaşanmaktadır. SSK ve Bağ- Kur emeklisi Temmuz zammı yüzde 5,01 oldu ve memur ile memur emeklisi ise yüzde 5 zamla beraber yüzde 1,01 oranında enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlara zamlı ödemeler Temmuz ayında maaş günlerinde hesaplara yatırılacak. Bunun yanı sıra devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz 2019 tarihinde alacaktır. Yaşlılık ve engellilik maaşı ayın 5 ile 9'u arasında yatırıldı. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:47
  1. Temmuz zamlı maaşları hesaplara ne zaman yatacak?
  2. Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak
  3. Emeklinin Temmuz zammı hesaplara ne zaman yatacak?
  4. zamlı maaşlar ne zaman yatacak 2019
  5. bayram öncesi emekli maaşımı ne zaman alabilirim
  6. memur emekli maaşları ne zaman yatıyor
  7. Emekli maaşı ne zaman yatacak 2019
  8. maaşlar ne zaman yatacak 2019
  9. emekli maaşı ne zaman yatar 2019
  10. zamlı maaşlar ne zaman yatacak
  11. bayram öncesi emekli maaşımı ne zaman alabilirim?
  12. Memur ile memur emeklisi ne kadar zamlı maaş alacak?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gurbetçi ailenin otomobili devrildi: 5 yaralı
    1. Gurbetçi ailenin otomobili devrildi: 5..
    2. Para Halter Dünya Şampiyonası
    3. Emekli maaşı ne zaman yatacak 2019
    4. Endonezya Devlet Başkanı Widodo..
    5. Ümit Erkekler Avrupa Basketbol..
    6. MEÜ’de 15 Temmuz konferansı
    7. Ünlü teknik adam acı haberi duyurdu:..
    8. Kahramanmaraş'ta otomobil bariyerlere..
    9. Bursa’da konser iptâli yok
    10. İşte Merkel'i titreten hastalık
    11. Annesinin kucağında yaralanan bebek..
    12. Pravoley milli takımı Ereğli’den..
    13. Hemzemin geçitte çalışma yapan..
    14. Kamil Güleç’ten 15 Temmuz mesajı
    15. Orman Genel Müdürlüğünden Muğla..
    16. Fransa Bisiklet Turu
    17. Denizli'de otomobil şarampole..
    18. Temmuz zamlı maaşları hesaplara ne..
    19. Elbeyli ilçesinde kaza: 2 yaralı
    20. MHP’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    21. Esenyurt'ta 7 aylık hamile kadına..
    22. Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 4..
    23. Batman’da iki aile arasında silahlı..
    24. SANKO Üniversitesi’nde “15 Temmuz..
    25. Mezitli Belediyesi, Davultepe 100. Yıl..
    26. FSM Köprüsü'nün birinci etabı bu gece..
    27. Nepal’de sel felaketi: 32 ölü, 17..
    28. İhvan'dan Kuveyt'te yakalanan "terör..
    29. Melih Gökçek'ten bomba etkisi yapan..
    30. Niğde'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da