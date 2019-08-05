Temmuz ihracatına 3 milyar $’lık katkı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiyeotomotiv sektörü temmuz ayında yüzde 5 artışla 2,9 milyar dolar ihracata imza attı. Binek Otomobiller ile Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün gruplarında yaşanan artışların sektör ihracatına olumlu yansıdığını söyleyen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, endüstrinin sürdürülebilir ihracat artışı için iç pazar canlılığının önemine dikkat çekti. Çelik “Sektöre yönelik yapılacak yeni bir ÖTV düzenlemesi ile yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve iç pazarın yeniden canlandırılması gerekiyor. Bu gelişme ihracata da olumlu katkı sağlayacaktır” dedi.

Binekte yüzde 3’lük artış

Temmuzda ürün grupları bazında Binek Otomobil ihracatı yüzde 3 artarak 1 milyar 141 milyon dolar olurken, bu grubun endüstri ihracatından aldığı pay yüzde 39,5 oldu. Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 3 düşerek 886 milyon dolar olurken, bu grubun aldığı pay da yüzde 30,5 olarak gerçekleşti. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 0,5 azalarak 484 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 32 artışla 207 milyon dolar olarak kaydedildi. Geçen ay diğer ürün grupları arasında yer alan Çekiciler ihracatı da yüzde 75 gibi oldukça iyi bir oranda artış kaydetti.

Tedarikte Almanya geriledi ABD yükseldi

Tedarik Endüstrisinde en büyük pazar olan Almanya’ya ihracatta yüzde 9 azalma görülürken, yine önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 5, İtalya’ya yüzde 9, Fas’a yüzde 50, İran’a yüzde 43 düşüş, ABD’ye ise yüzde 17, Rusya’ya yüzde 26, Slovenya’ya yüzde 51, Cezayir’e yüzde 42 artış yaşandı. Binek Otomobillerde en büyük pazar olan Fransa’ya ihracat yüzde 28 artarken, yine önemli pazarlardan ABD’ye yüzde 343, İsrail’e yüzde 220, Polonya’ya yüzde 71 artış kaydedildi.