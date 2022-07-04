Temmuz emekli zammı ne zaman ödenecek? Zamlı memur emekli maaşları ne zaman yatacak?

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu. ÜİK verenine göre Tüketici Fiyat Endeksi haziranda yüzde 4,95 artarken, yıllık bazda yüzde 78,62 oldu. Açıklanan enflasyon sonrası memur ve emeklilerin zam oranları da belli oldu. Peki memurlar ne kadar temmuz zammı alacak? Memur zammı enflasyon farkı kaç? Emekli zammı ne kadar oldu? SGK emeklisi ne kadar alacak? Bağkur emeklisi zam oranları ne oldu? İşte 2022 Temmuz emekli memur zam oranları: