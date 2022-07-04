Temmuz emekli zammı ne zaman ödenecek? Zamlı memur emekli maaşları ne zaman yatacak?
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu. ÜİK verenine göre Tüketici Fiyat Endeksi haziranda yüzde 4,95 artarken, yıllık bazda yüzde 78,62 oldu. Açıklanan enflasyon sonrası memur ve emeklilerin zam oranları da belli oldu. Peki memurlar ne kadar temmuz zammı alacak? Memur zammı enflasyon farkı kaç? Emekli zammı ne kadar oldu? SGK emeklisi ne kadar alacak? Bağkur emeklisi zam oranları ne oldu? İşte 2022 Temmuz emekli memur zam oranları:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi haziranda yüzde 4,95 artarken, yıllık bazda yüzde 78,62 oldu. Böylece enflasyon farkıyla, SSK ve BAĞ–KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacağı kesinleşti. 6 aylık enflasyon yüzde 42,35 dolayısıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artış oranları yüzde 42,35, memur ve memur emeklilerinin maaş artış oranları ise yaptığımız hesaplamalara göre, toplamda yüzde 41,68.
Zamlı memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?
Müşteşar (1/1) - 15459 - 21928 TL
Genel Müdür (1/1) - 13664 - 19382 TL
Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 – 7437 TL
Memur (Lisans - 1/4) - 5130 – 7276 TL
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 – 12704 TL
Polis memuru (8/1) - 5456 – 7739 TL
Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 – 7274 TL
Mühendis (1/4) - 6433 – 9125 TL
Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 – 6350 TL
Profesör (1/4) - 12238 – 17359 TL
İmam-hatip - 5275 – 7482 TL
Avukat (1/4) – 5275 – 7482 TL
Memur maaşları ne zaman yatacak?
27 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan " Ayrıca memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Temmuz ayı memur maaşları 8 Temmuz'da zamlı halde ödenecek." dedi.