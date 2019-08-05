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Temmuz ayının zam şampiyonu yurt içi turları

Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün yurt içi turları olurken, en çok düşen ürün ise karpuz olarak gerçekleşti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:27
Temmuz ayının zam şampiyonu yurt içi turları

Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün yurt içi turları olurken, en çok düşen ürün ise karpuz olarak gerçekleşti.



Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler de belli oldu. Buna göre Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 29,18 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar oldu. Bu dönemde en çok fiyat düşüş gösteren ürün ise yüzde 27,91 ile karpuz oldu.



Fiyatı en fazla artan ürünler şu şekilde gerçekleşti:



Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 29,18


Elektrik ücreti yüzde 15,00


Genç odası takımı yüzde 12,74


Yemek odası takımı yüzde 12,43


Yatak tek kişilik yüzde 12,04


Alkollü içecek yüzde 11,81


Toz şeker yüzde 11,67


Oturma odası takımı yüzde 11,41


Otomobil (benzinli) yüzde 10,88


Otomobil (dizel) yüzde 10,55


Kanepe yüzde 9,98


Elma yüzde 8,30


Domates yüzde 8,06


Motorsiklet yüzde 7,82


Buzdolabı yüzde 6,89


Çarliston biber yüzde 6,85


Tuz yüzde 6,84


Rakı yüzde 6,75


Çay yüzde 6,73


Limon yüzde 6,19



Yukarıdan aşağıya doğru çoğalarak fiyatı en fazla azalan ürünler ise şu şekilde sıralandı:



Yumurta yüzde 1,16


Takım elbise (erkek için) yüzde 3,13


Dolmalık biber yüzde 4,44


Gömlek (erkek için) yüzde 4,86


LPG dolum ücreti yüzde 5,25


Tişört (kadın için) yüzde 5,28


Ceket (kadın için) yüzde 5,42


Pantolon (çocuk için) yüzde 5,87


Muz yüzde 6,21


Ayakkabı (kadın için) yüzde 6,43


Tavuk eti yüzde 7,06


Elbise (çocuk için) yüzde 7,38


Patates yüzde 7,68


Kuru soğan yüzde 11,45


Şeftali yüzde 11,89


Kabak yüzde 14,36


Taze fasulye yüzde 15,92


Salatalık yüzde 23,34


Patlıcan yüzde 25,87


Karpuz yüzde 27,91

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:27
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