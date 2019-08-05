0553 313 94 23

Temmuz ayının zam şampiyonu turlar oldu

Tüketici fiyatları bazında temmuz ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 29,18 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar oldu- Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 27,91 ile karpuz geldi

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:32
Temmuz ayının zam şampiyonu turlar oldu

ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında temmuzda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 29,18 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turları, yüzde 15 ile elektrik ücreti, yüzde 12,74 ile genç odası takımı izledi.

Temmuzda fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 12,43 ile yemek odası takımı, yüzde 12,04 ile tek kişilik yatak, yüzde 11,81 ile bira, yüzde 11,67 ile toz şeker, yüzde 11,41 ile oturma odası takımı, yüzde 10,88 ile benzinli otomobil ve yüzde 10,55 ile dizel otomobil yer aldı.

- En çok karpuz ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27,91 ile karpuzda gerçekleşti. Bunu yüzde 25,87 ile patlıcan, yüzde 23,34 ile salatalık, yüzde 15,92 ile taze fasulye, yüzde 14,36 ile kabak, yüzde 11,89 ile şeftali, yüzde 11,45 ile kuru soğan, yüzde 7,68 ile patates, yüzde 7,38 ile çocuk için elbise ve yüzde 7,06 ile tavuk eti takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, temmuzda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:


Enyüksek artış gösteren seçilmiş maddelerBir önceki ayagöre değişim oranı
Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar
29,18
Elektrik ücreti
15
Genç odası takımı
12,74
Yemek odası takımı
12,43
Yatak tek kişilik
12,04
Bira (alkollü)
11,81
Toz şeker
11,67
Oturma odası takımı
11,41
Otomobil (benzinli)
10,88
Otomobil (dizel)
10,55
Kanepe
9,98
Elma
8,30
Domates
8,06
Motorsiklet
7,82
Buzdolabı
6,89
Çarliston biber
6,85
Tuz
6,84
Rakı
6,75
Çay
6,73
Limon
6,19

Temmuzda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:


En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddelerBir önceki ayagöre değişim oranı
Karpuz-27,91
Patlıcan
-25,87
Salatalık
-23,34
Taze fasulye
-15,92
Kabak
-14,36
Şeftali
-11,89
Kuru soğan
-11,45
Patates
-7,68
Elbise (çocuk için)
-7,38
Tavuk eti
-7,06
Ayakkabı (kadın için)
-6,43
Muz
-6,21
Pantolon (çocuk için)
-5,87
Ceket (kadın için)
-5,42
Tişört (kadın için)
-5,28
LPG dolum ücreti
-5,25
Gömlek (erkek için)
-4,86
Dolmalık biber
-4,44
Takım elbise (erkek için)
-3,13
Yumurta
-1,16

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:32
  1. Fiyat artışları
  2. temmuz
  3. TÜİK
  4. zam şampiyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kur’an kursu örencilerine trafik eğitimi verildi
    1. Kur’an kursu örencilerine trafik..
    2. İran'da 5,2 şiddetinde deprem
    3. Afyonkarahisar’da trafik kazası: 6..
    4. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
    5. Nusaybin’de el yapımı patlayıcı..
    6. Gümüşhane'de otomobil ile minibüs..
    7. Siirt’te askeri helikopter yaralı..
    8. (Özel) Çocuklarıyla hiç göz göze..
    9. Nikah şekeri yerine fidan dağıttılar
    10. Hava Harp Okulundaki darbe..
    11. ABD füzeleri Avustralya’ya..
    12. Merkez Bankası:"Finansal istikrarın..
    13. Asya borsaları
    14. MB, yabancı para zorunlu karşılık..
    15. WhatsApp ve Instagram’ın ismi değişiyor!
    16. Yiğitali Hizmet Binası açılışa hazır
    17. Kuru meyvenin en büyük alıcısı Avrupa..
    18. GÜNCELLEME- Libya'da Hafter..
    19. CHP'li Belediye başkanı özel şoförünü..
    20. Avrupa borsaları
    21. Hobi bahçeleri Büyükçekmeceli..
    22. Modern pentatlonda Avrupa'da kota..
    23. Konya'da otomobil kanala düştü: 1 ölü
    24. CHP ve HDP’li belediyeler 2 bin..
    25. Giresunlu karı-koca trafik kazasında..
    26. Sincan Belediyesinden dev arsa yatırımı
    27. Ali Koç, yurt dışında okuyan Türk..
    28. F1 ve Moto GP’de heyecan zirve yaptı
    29. Dünyanın yüzde 56'sı internet kullanıyor
    30. Muhtarın görev aşkı köyü şehre çevirtti
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz