Temmuz ayının zam şampiyonu İSKİ oldu
Geçen ay perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi, yüzde 12.36 ile konut harcamaları grubunda yer alan şehir şebeke suyu oldu.
İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Temmuz 2020 fiyat indekslerine göre temmuzda perakende fiyatlar yüzde 0.44 ve toptan fiyatlar yüzde 1.45 arttı. Endekste yer alan 242 ürünün 83’ünün perakende fiyatı artarken, 48 ürünün fiyatı düştü, 111 ürünün fiyatı ise değişmedi. Geçen ay perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi, yüzde 12.36 ile konut harcamaları grubunda yer alan şehir şebeke suyu oldu.