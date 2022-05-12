Asgari ücrete yılda bir kez zam yapılıyor. Her yılın aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu dört önemli toplantı yapıyor ve ayın son haftasında zam oranı açıklanıyor. Zamlı maaşlar ise ocak ayından itibaren geçerli oluyor. 2022 zam oranını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamış ve yüzde ellilik zamla maaşlar 4.250 TL’ye yükselmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini sık sık vurguluyor. Bu ise ‘Asgari ücrete temmuzda zam yapılır mı?’ sorusunun araştırılmasına yol açtı. Peki, asgari ücrete ek zam olur mu?

Temmuz ayında asgari ücrete ek zam olacak mı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, asgari ücrete ek zam konusunda değerlendirmede bulundu.

TVNET'te canlı yayına katılan Özlem Zengin, "Bakanlarımızın bu konu hakkında çalışmalar yaptığını biliyorum. Çalışıyor arkadaşlarımız. En azından bunun ne getireceği, nasıl bir maliyeti olacağı yönündeki çalışmaları bakanlıklarımız yapıyor. Bu konuyla ilgili bakanların açıklama yapması lazım" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yaptığı, "Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" şeklindeki açıklaması anımsatılan Zengin, “Cahit Bey daha somut bir şey söyledi. Ben böyle bir şey söyleyemeyeceğim. Sayın bakan henüz elimizde böyle bir çalışma yok demişti. Ş u an bildiğim kadarıyla arkadaşlarımız her halükarda bunun değerlendirmesini yapıyorlar” ifadelerini kullandı.