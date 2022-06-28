Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası memur ve emekli maaşlarının yangında asgari ücret zammına ilişkin müjde üstüne müjdeyi verdi. Memurlar temmuz zamlı maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılıp yatırılmayacağını sorguluyor.

Temmuz ayı memur maaşları zam farkları ne zaman ödenecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası temmuz memur maaşlarına yapılacak zam farklarının ödenmesine ilişkin de konuştu. Peki memur temmuz zamlı maaşları hesaplara ne zaman yatacak? Temmuz memur zammı bayramdan önce yatacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaş ödemelerine ilişkin olarak şunları söyledi: "NATO görüşmelerinden döner dönmez açıklayacağım. Ayrıca memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Temmuz ayı memur maaşları 8 Temmuz'da zamlı halde ödenecek. Yeni yatırımlarla, yeni fırsatlarla ve yeni finansman kaynaklarıyla istihdamı ve üretimi destekliyor, ihracatçıları pazarlarını büyütmeleri konusunda teşvik ediyoruz. Bize yan gelip yatmak yoktur. Dünyada başı dik gezebilmenin tek yolu budur."

Memur zammı ne kadar olacak?

5 aylık enflasyon oranı ile emekli zammı 35,64,

5 aylık memur zammı 35,14,

5 aylık enflasyon farkı 28,14 olarak hesaplandı.

2022 yılı ilk 6 ayın enflasyon farkı ne kadar?

Yüzde 73,50 ile yükselişini sürdüren enflasyon, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 7.5'lik zammı adeta buhar etti. Milyonlarca memur ve emeklinin daha şimdiden yüzde 28,14 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.