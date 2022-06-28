  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Görenlerin içi parçalanıyor! CHP'nin yönettiği ilde rezalet görüntüler

Böyle rezalet görülmedi! TL ile kredi çekip paraları dolara yatırdılar

Ormanı yakmadan önce… Marmaris'teki şerefsizle ilgili yeni gelişme

Sözcü öyle laflar etti ki hatırlatmak şart oldu! Atatürk ilkelerinde 'HDP'ye oy istemek' de var mı?

ABD'den Türkiye açıklaması: Biden dört gözle bekliyor

Bakın neler yapmışlar neler! CHP’li belediyede PKK skandalı patladı

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu ayarı! ‘Din halkın afyonudur’ propagandasına nasıl katlandınız?

Türkiye'de geleceğin petrolü ile üretildi! Dünya peşine düşecek

Çetelere ve hortumculara prim yok! Erol Evcil'e ‘Demir yumruk' indi

Söz sizde Kılıçdaroğlu’nun koltuk değnekleri! Karl Marx nere, İslam nere!
Ekonomi Temmuz ayı memur maaşları ne kadar olacak? Memur zammı Temmuz 2022
Ekonomi

Temmuz ayı memur maaşları ne kadar olacak? Memur zammı Temmuz 2022

Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Memurlar temmuz ayında maaşlarına ne kadarlık bir zam yapılacağını araştırıyor. Peki, temmuz ayı memur zammı belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-06-28 14:43:00 -
Temmuz ayı memur maaşları ne kadar olacak? Memur zammı Temmuz 2022

Milyonlarca memur, maaşlarına temmuz ayında ne kadarlık bir zam yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, temmuz ayı memur zammı belli mi?

Temmuz ayı memur maaşları ne kadar olacak? Memur zammı Temmuz 2022

Kamu çalışanları ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. 13,7 milyon emeklimizin bu çalışmanın tamamını kapsadığının altını çizmek istiyorum. Hiçbir çalışan ve emeklimizin hayat pahalılığın altında ezilmesine müsaade etmemekteyiz. Detaylarını bilahare açıklayacağımız bu artışların şimdiden çalışanlarımıza ve emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışma Bakanım süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile bir araya gelip çalışmalarını bitirecekler, ardından NATO görüşmelerinden döner dönmez tüm işçi ve emeklilerimizle bunu paylaşma imkanını bulacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek" dedi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon artışı alırken, memur emeklileri yüzde 7'lik toplu sözleşme artışına ilaveten 6 aylık enflasyona göre fark da verilecek. Aynı şekilde memurlar da yüzde 7 toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı alacak.

Haziran ayı enflasyon rakamları 4 Temmuz’da açıklanacak. Böylelikle memur zammı netleşmiş olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23