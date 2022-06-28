Milyonlarca memur, maaşlarına temmuz ayında ne kadarlık bir zam yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, temmuz ayı memur zammı belli mi?

Temmuz ayı memur maaşları ne kadar olacak? Memur zammı Temmuz 2022

Kamu çalışanları ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. 13,7 milyon emeklimizin bu çalışmanın tamamını kapsadığının altını çizmek istiyorum. Hiçbir çalışan ve emeklimizin hayat pahalılığın altında ezilmesine müsaade etmemekteyiz. Detaylarını bilahare açıklayacağımız bu artışların şimdiden çalışanlarımıza ve emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışma Bakanım süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile bir araya gelip çalışmalarını bitirecekler, ardından NATO görüşmelerinden döner dönmez tüm işçi ve emeklilerimizle bunu paylaşma imkanını bulacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek" dedi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon artışı alırken, memur emeklileri yüzde 7'lik toplu sözleşme artışına ilaveten 6 aylık enflasyona göre fark da verilecek. Aynı şekilde memurlar da yüzde 7 toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı alacak.

Haziran ayı enflasyon rakamları 4 Temmuz’da açıklanacak. Böylelikle memur zammı netleşmiş olacak.